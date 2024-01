Banishers: Ghosts of New Eden, l'information que tous les joueurs PC attendaient dévoilée

Banishers: Ghosts of New Eden sortira le mois prochain, il s'agit pour rappel d'un jeu de rôle et d'action édité par Focus Entertainment et développé par DON'T NOD, qui s'était déjà essayé au genre avec pas mal de réussite avec Vampyr. Cette fois, le titre nous emmènera aux côtés d'un couple chasseur de fantômes.

Aujourd'hui, les studios partagent une nouvelle bande-annonce de Banishers: Ghosts of New Eden, avec encore de l'amour et du sacrifice. Une vidéo centrée sur le scénario, qui nous plongera dans le monde de New Eden, avec des créatures surnaturelles et des secrets anciens. En plus de la vidéo, les développeurs dévoilent enfin les configurations requises pour faire tourner Banishers: Ghosts of New Eden sur PC, les voici :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 64-bit Processeur Intel Core i3-8300

ou

AMD Ryzen 3 2200G Intel Core i5-10600K

ou

AMD Ryzen 5 5600X Mémoire vive 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

ou

AMD Radeon RX 580 (4Go de VRAM) NVIDIA GeForce RTX 2060

ou

AMD Radeon RX 6700 XT (6 Go de VRAM) DirectX Version 12 Espace disque 52 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires 30 fps en 1920x1080 avec le réglage Bas 60 fps en 1920x1080 avec le réglage Très Haut, SSD recommandé



La date de sortie de Banishers: Ghosts of New Eden est fixée au 13 février 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 44,99 € sur Amazon, la Fnac et Gamesplanet.