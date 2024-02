Banishers: Ghosts of New Eden, tout ce qu'il faut savoir sur le gameplay résumé en vidéo

La sortie de Banishers: Ghosts of New Eden se rapproche à grands pas. Le jeu de rôle et d'action de DON'T NOD et Focus Entertainment arrivera sur ordinateurs et consoles de salon dans moins de deux semaines, les studios mettent le paquet sur la promotion et dévoilent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

Cette fois, pas de narration émouvante, mais du pur gameplay. Les développeurs nous proposent un gros récapitulatif de ce que permettra de faire Banishers: Ghosts of New Eden une fois la manette en mains. L'action sera nerveuse avec des pouvoirs surnaturels, des attaques de mêlée et des armes à feu. Les studios expliquent :

Dans ce nouveau trailer, vous explorerez les terres de New Eden, et en apprendrez plus sur votre rôle de Banishers et sur la malédiction qui affecte les habitants - tout en devant faire face à une tout autre tragédie en tant que couple : l’un vivant, l’autre mort. Découvrez un système de combat aux multiples possibilités, en mêlant le fusil et les attaques de mêlée à l'épée de Red aux attaques éthérées d'Antea. Avec ses pouvoirs surnaturels, révélez l’invisible et déchaînez de dévastatrices attaques spirituelles, en vous téléportant ou en créant des zones de dégâts spectrales. Alternez rapidement entre les deux personnages pour créer des combos et de puissantes synergies, à mesure que vous combattez des ennemis de plus en plus dangereux. Chaque âme que vous bannissez, chaque esprit auquel vous accordez la paix et chaque vie que vous sacrifiez vous guideront inéluctablement vers une des fins du jeu. Serez-vous le sauveur bienveillant, ou l’impitoyable Banisher ?

La date de sortie de Banishers: Ghosts of New Eden est fixée au 13 février 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 44,99 € sur Amazon, la Fnac et Gamesplanet.