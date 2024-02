Banishers: Ghosts of New Eden, la chasse aux esprits lancée en vidéo

C'est aujourd'hui que sort Banishers: Ghosts of New Eden, le nouveau jeu de Focus Entertainment et DON'T NOD. Le développeur français est surtout connu pour les titres narratifs Life is Strange, mais il s'était déjà essayé à l'Action-RPG avec Vampyr. Place à la bande-annonce de lancement :

Banishers: Ghosts of New Eden nous emmène en 1695, alors des communautés de colons sont touchées par une malédiction. Antea et Red sont justement des chasseurs d'esprits qui vont devoir enquêter sur la source du mal, mais Antea va rapidement devenir un fantôme, il faudra donc choisir entre l'aider ou s'en tenir au serment de Banisher.

Banishers: Ghosts of New Eden est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec des éditions Collector et Red Echoes, vous pouvez acheter le jeu de rôle et d'action à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.