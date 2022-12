TGA 2022 : Banishers: Ghosts of New Eden, DON'T NOD dévoile son nouveau jeu d'Action-RPG en vidéo

Lorsqu'il a changé d'identité visuelle plus tôt dans l'année, DON'T NOD avait dévoilé plusieurs versions de son nouveau logo, teasant autant de projets en cours de développement. Eh bien, nous découvrons aujourd'hui l'un d'eux à l'occasion des Game Awards 2022.

Banishers: Ghosts of New Eden sera un jeu de rôle et d'action narratif, avec deux personnages jouables capables d'utiliser des armes ou des pouvoirs spirituels. Voici une présentation du jeu :

New Eden, 1695. Antea Duarte et Red mac Raith sont des Banishers. Les deux amants ont fait le serment de chasser les esprits qui tourmentent les vivants. Mortellement blessée à la suite d’une mission désastreuse, Antea devient l’un de ces fantômes qu’elle déteste tant. Désespéré, le couple part explorer les terres hantées d'Amérique du Nord, à la recherche d’un moyen de libérer Antea de sa terrible condition. Plongez dans l’histoire touchante et puissante de deux amants au destin incertain. Percez tous les secrets d’un monde ésotérique ravagé par les créatures surnaturelles et apportez votre aide aux communautés désespérées de New Eden qui luttent pour survivre. Combinez les pouvoirs spirituels d’Antea à l’arsenal de Red afin de chasser les spectres qui hantent les vivants. Faites face à des choix impossibles, qui impacteront dramatiquement l’histoire et l’existence des habitants de New Eden—qu’ils soient vivants ou morts. Êtes-vous prêt à corrompre votre serment de chasseurs de fantômes pour le bien d’un amour devenu l’un de ces esprits défunts ? Jouez à la fois Antea et Red, et utilisez magie, armes et pouvoirs spirituels pour combattre les forces surnaturelles.

Débloquez compétences et équipements afin de libérer toute la puissance des Banishers.

Percez les secrets et mystères anciens d’un univers riche et mystique.

Caractéristique du studio réputé DON’T NOD, les choix moraux que vous prendrez affecteront de manière significative l’histoire, le monde et le destin de tous les personnages.

Banishers: Ghosts of New Eden est attendu en fin d'année 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.