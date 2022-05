Dontnod Entertainment change de nom pour devenir DON'T NOD et tease plusieurs projets

Si vous avez joué à Vampyr, Twin Mirror ou aux deux premiers Life is Strange ces dernières années, vous connaissez donc forcément Dontnod Entertainment, le studio derrière ces jeux. Mine de rien, cette société française basée à Paris et disposant d'une filiale à Montréal a fêté son 14e anniversaire le 1er mai dernier. Hier, un tweet nous promettait une annonce pour ce mardi, avec notamment des indices sur ses projets. Bon, il ne fallait visiblement pas se hyper pour rien, car l'annonce majeure découlant de ce message a de quoi laisser de marbre.

Dites adieux à Dontnod Entertainment, le studio a subi un rebranding pour mieux refléter qui il est et se nomme désormais DON'T NOD (littéralement « ne hoche pas la tête »). Voilà pour la grande révélation... Bon, la vidéo diffusée pour l'occasion tease donc tout de même 7 projets, dont 6 qui seront à minima autoédités à en croire une réponse à un tweet tentant de deviner à quoi chaque logo présent correspond. Le dernier enneigé est donc celui que nous retrouverons en lançant Gerda: A Flame in Winter à compter du 1er septembre, un RPG narratif signé PortaPlay. Nous savons également depuis février qu'un certain Studio Tolima basé en Belgique collabore avec DON'T NOD, reste à savoir sur quoi. Celui sur fond « vert » pourrait être un projet de science-fiction, du moins si la réponse en émoji n'est pas juste là pour brouiller les pistes.

Almost right ! The snow one is Gerda : A Flame In Winter, to be released on September 1st !

Une nouvelle identité visuelle et un nouveau site internet à l'occasion de notre 14e anniversaire

Chez DON'T NOD - anciennement DONTNOD Entertainment - nous célébrons notre 14e année de création de jeux narratifs originaux. Le studio n'a cessé d'évoluer depuis ses débuts et a souhaité élaborer une nouvelle identité visuelle afin de mieux refléter ce qu’est DON’T NOD aujourd'hui en tant que studio.

C'est une période passionnante pour nous et nous voulions partager notre enthousiasme avec vous, à travers une vidéo présentant notre nouveau logo. Un design que nous voulions adaptable pour représenter les différents genres et univers de nos jeux. Et il se trouve que nous avons plusieurs projets à venir pour tester cette versatilité...

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Ces dernières années, le studio a connu quelques changements fondamentaux : l'ouverture de notre studio à Montréal et notre expansion vers l'édition de jeux, portant l'entreprise à environ 320 talents en France et au Canada, qui bénéficient d'une flexibilité considérablement améliorée, grâce à notre programme FROG (Fully Remote Organization). Les dontnodiennes et dontnodiens sont répartis dans plusieurs équipes à taille humaine et collaborent sur six futurs projets passionnants, en interne ! Nous auto-éditons nos jeux, et nous offrons également notre soutien, en tant qu’éditeur, à des développeurs tiers qui partagent notre vision éditoriale, afin de donner vie à leurs créations.

Avec ce logo, nous souhaitions réintroduire l'apostrophe et l'espace entre « DON'T » et « NOD », afin de donner tout son sens au nom « DON'T NOD ». DON'T NOD est composé de deux mots qui représentent, en tant qu'entreprise et dans les jeux que nous créons, notre tendance à ne pas avoir peur d’aller à contre-courant et de briser les codes, illustré également par le D brisé et le N visible à l'intérieur.

Ce nouveau logo lie nos créations - des histoires immersives et porteuses de sens - à ce que nous sommes en tant que société.

Une citation d’Oskar Guilbert, CEO de DON’T NOD :

« Je suis très fier du parcours de DON'T NOD au cours de ces 14 dernières années. Le studio a évolué à bien des égards, avec une volonté forte de montrer la voie, en créant et en éditant des projets qui résonnent et confient à nos talents et à nos joueuses et joueurs le pouvoir d'inspirer le changement, aussi petit soit-il, à travers des histoires originales auxquelles chacune et chacun peut s’identifier. Cette nouvelle refonte visuelle nous aidera à véhiculer le cœur de notre identité. »

UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET

Comme vous avez pu le constater, nous avons lancé un tout nouveau site internet ! À travers ce site, nous souhaitons nous rapprocher davantage de vous, que vous soyez joueuses ou joueurs de nos créations ou que vous souhaitiez travailler avec nous. Entrez dans l'univers de nos jeux et accédez à du contenu exclusif et aux dernières actualités du studio ! En parcourant les pages studio et carrières, vous aurez également un aperçu de qui nous sommes et de notre façon de travailler.

Notre communauté est très importante pour nous, c'est pourquoi nous sommes heureuses et heureux de vous présenter notre page communautaire dédiée, sur laquelle vous pouvez soumettre vos propres créations (fanart, cosplays, témoignages, poésie, etc.) inspirées de vos jeux DON'T NOD préférés, afin qu'elles soient partagées directement sur le site.

Nous avons souhaité créer cet espace pour mettre en valeur votre talent !