Dontnod Entertainment : un nouveau contrat d'édition signé avec un studio belge inconnu au bataillon

Entre l'ouverture de son antenne à Montréal et son envie de se muer en éditeur, nous savons que Dontnod Entertainment a de grandes ambitions pour l'avenir. Il prévoyait l'année dernière 6 projets d'ici 2025 dont 5 en auto-édition (le dernier étant celui en partenariat avec Focus Home Interactive). Et il a depuis annoncé un partenariat avec PortaPlay pour éditer Gerda: A Flame in Winter.

Il annonce cette semaine sa collaboration avec une nouvelle équipe pour éditer son premier jeu : Studio Tolima. Le projet sera une coproduction dont Dontnod détiendra la majorité des droits, pour une licence originale « développée par une poignée de talents et basée sur un univers minimaliste ». Elle s'inscrira « dans la vision éditoriale et les valeurs de Dontnod qui fédèrent une très large communauté engagée de joueuses et joueurs à travers le monde ». Le problème, c'est qu'en dehors du communiqué qui parle d'une entité montée en 2022 à Bruxelles en Belgique, Studio Tolima n'a quasiment aucune présence sur la Toile. D'après nos recherches, il viendrait tout juste d'avoir été créé par Benjamin Legat, à l'origine de Mission Zigloton.

Dontnod se félicite en parallèle d'avoir une trésorerie de 57 millions d'euros pour accompagner ses futurs projets, bien aidé par les 2 millions de ventes de Vampyr (disponible à partir de 15,46 € sur Amazon.fr). Il reconnait d'ailleurs au passage l'échec de Twin Mirror, dont il valide les 4 millions d'euros de pertes à l'occasion de son dernier bilan financier, mais se félicite tout de même d'avoir réussi à couvrir 75 % des coûts de la production malgré un départ très difficile.

