Dontnod Entertainment : le studio français ouvre une antenne à Montréal

Avec simplement Remember Me, Vampyr et la série Life is Strange, Dontnod Entertainment s'est forgé une belle réputation à l'international. Le studio parisien prépare en ce moment deux autres projets narratifs : Tell Me Why prévu pour cet été, et Twin Mirror qui a changé de visage lors de son développement.

Il emploie déjà plus de 250 personnes sur notre territoire, mais va grossir avec une filiale à Montréal au Canada qui doit ouvrir en juin 2020. Elle sera composée de développeurs venus de France et bien évidemment de nouveaux talents locaux, avec pour objectif « d'accélérer la montée en puissance du studio en proposant aux joueurs de nouvelles expériences de jeu, toujours plus innovantes, immersives et engageantes ». Un « nouveau projet de création originale » sera d'ailleurs mis en chantier très vite, l'équipe ne sera donc pas qu'une simple antenne pour aider les développeurs en place, loin de là. Dontnod mentionne au passage le « crédit d'impôt de 37,5% pour les jeux disponibles en version française » dans son communiqué : il devrait certainement en profiter pour alléger le coût de ses productions, ce qui, au-delà de l'attractivité de la ville et de son positionnement par rapport au marché nord-américain, a dû jouer dans la décision de s'installer à Montréal.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Dontnod, déclare : « Nous sommes extrêmement heureux de la création de notre filiale à Montréal. L'ouverture de cette entité nous permettra d'ajouter une nouvelle chaine de production en plus de nos équipes basées en France et déjà reconnues internationalement pour la qualité de leurs réalisations. Avec son dynamisme et un très large bassin de talents qualifiés, Montréal constitue l'endroit privilégié pour accélérer notre développement par un nouveau projet et pour raconter de nouvelles histoires captivantes à nos joueurs. »

Voilà qui devrait encore plus faire grossir l'activité vidéoludique québécoise, déjà riche en studios majeurs.

