Twin Mirror : le visage du héros Sam modifié, le jeu de Dontnod a changé

Nous vous rapportions cette semaine que Dontnod recommençait à parler de Twin Mirror, l'un de ses projets en cours qui n'a pas eu droit à de nouveau visuel depuis fin 2018. Nous nous étions alors aperçus qu'une bonne partie des bandes-annonces avaient été enlevées et les réseaux sociaux purgés, nous laissant penser à un changement de fond dans le jeu d'aventure narratif.

Avant/Après

Et nous avions vu juste ! Dontnod a révélé de nouvelles images de Twin Mirror et elles nous montrent déjà que le visage du héros a été modifié. Sam arbore de nouveaux traits, plus détaillés que par le passé. À en croire les courts textes accompagnes ces visuels, l'histoire autour d'un meurtre, d'un palais mental et d'une voix intérieure devraient rester au centre du récit. Quant à savoir si le reste de la direction artistique voire le gameplay ont aussi évolué, il faudra patienter pour le savoir, mais les images semblent aller dans ce sens.

Dontnod devrait probablement enchaîner rapidement avec de nouvelles informations voire un trailer, auquel cas le suspens ne sera pas long. Au vu du timing et de l'évolution graphique, l'annonce de versions PS5 et Xbox Series X n'est pas non plus à exclure. Officiellement, Twin Mirror est attendu sur PS4, Xbox One et PC via l'Epic Games Store pour 2020.