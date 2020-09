Twin Mirror : date de sortie et bande-annonce intrigante pour le nouveau Dontnod

La fin d'année est chargée pour Dontnod Entertainment. Alors que son projet en trois chapitres Tell Me Why est sorti ces dernières semaines sur Xbox One et PC, il nous donne déjà des nouvelles de l'autre titre qu'il a actuellement sur le feu, Twin Mirror. Le jeu en gestation depuis maintenant quelques années a refait surface cet été après un long hiatus au niveau de sa communication, l'occasion d'un peu modifier sa direction artistique et son synopsis officiel, initialement tourné autour d'un palais mental et d'une voix intérieure.

Le concept général restera malgré tout le même, à savoir de nous faire suivre Sam Higgs, un enquêteur de retour dans sa ville natale de Basswood après la mort de son meilleur ami, et qui va utiliser ses capacités cognitives spéciales pour percer les mystères qui vont lui faire face.

Jamais Sam Higgs n'aurait pensé revoir un jour Basswood, sa ville natale, mais la mort tragique de son meilleur ami l'oblige à y revenir pour lui rendre un dernier hommage. Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie-Occidentale renferme de sombres secrets. Ancien journaliste d'investigation, Sam devra recourir à son esprit hors du commun pour lever le voile sur les mystères planant sur la ville et ses habitants. Confronté à son passé, il sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches. Alors que Sam doute de tout le monde et de lui-même, à qui pourra-t-il accorder sa confiance ?

Twin Mirror approche enfin du bout du tunnel à l'occasion de sa nouvelle bande-annonce, qui nous dévoile un peu plus son gameplay et son esthétique revisités. Elle confirme en effet sa date de sortie, à savoir le 1er décembre sur PS4, Xbox One et PC via l'Epic Games Store, en tant que jeu complet et non plus au format épisodique. Si vous n'êtes pas encore familiers avec les jeux de Dontnod, vous pouvez vous faire la main avec les Life is Strange, vendus à prix attrayant chez Amazon.