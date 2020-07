Tell Me Why : version Xbox Series X et date de sortie du premier épisode du nouveau Dontnod

Habitué des jeux multiplateformes, Dontnod Entertainment s'est associé avec Xbox Game Studios pour la sortie de Tell Me Why, son prochain jeu épisodique. Il nous invitera à vivre l'histoire d'un frère et une sœur, l'un étant transgenre, après dix ans de séparation.

De retour dans leur ville natale d'Alasaka, Tyler et Alyson Ronan vont s'associer pour percer les mystères de leur jeunesse. Une nouvelle bande-annonce diffusée dans le cadre du Xbox Games Showcase semble indiquer que leur mère va jouer un rôle important dans ce récit qui n'hésitera pas à lorgner avec le fantastique.

La date de sortie du premier épisode de Tell Me Why a au passage été fixée au 27 août 2020 sur PC et Xbox One, sachant que trois chapitres sont prévus. Et, sans grande surprise, une version Xbox Series X verra le jour le moment venu.