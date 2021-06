BON PLAN sur Tell Me Why : l'exclusivité Xbox de DONTNOD est gratuite pendant un mois, foncez !

C'est souvent le cas avec les jeux DONTNOD Entertainment : le premier chapitre de Tell Me Why est gratuit depuis quelque temps pour inciter les curieux à l'essayer. L'éditeur Xbox Game Studios fait cependant un cadeau rare à ses fidèles ce mois-ci, en offrant l'entièreté de l'expérience ! Oui, Tell Me Why : Chapitre 1-3 est bien gratuit jusqu'au 30 juin sur le Microsoft Store, lui qui n'est même pas sorti il y a un an, et il suffit de le déverrouiller pour le conserver à vie sur PC, Xbox One ou Xbox Series X|S.



Xbox n'a pas encore communiqué sur l'opération, mais il apparaît évident qu'elle est là pour célébrer le Pride Month, mois de célébration et de soutien à la communauté LGBT. Car oui, si vous l'ignoriez, l'une des thématiques principales de Tell Me Why est celle de l'identité, notamment au travers d'un personnage transsexuel.

Tell Me Why est le dernier jeu d'aventure de DONTNOD Entertainment, le studio à l'origine de la populaire série des Life is Strange. Dans ce mystère intimiste, Tyler et Alyson Ronan, des jumeaux récemment réunis, se servent de leur lien surnaturel afin de dévoiler les souvenirs de leur enfance aimante, mais troublée. Situé dans une petite ville d'Alaska, Tell Me Why comprend des personnages réalistes, des thèmes adultes et des choix captivants. En invoquant les souvenirs du passé, vos choix affecteront la relation entre les jumeaux, détermineront la force de leur lien et traceront le cours de leurs vies.

Si vous aimez les productions de DONTNOD, Vampyr est disponible à partir de 27,49 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Tell Me Why : la VF enfin disponible grâce à une mise à jour, avec un comédien transsexuel au doublage