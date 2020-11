Tell Me Why : la VF enfin disponible grâce à une mise à jour, avec un comédien transsexuel au doublage

Dontnod a sorti Tell Me Why il y a maintenant deux mois sur Xbox One et PC. Ce projet nous raconte l'histoire de deux jumeaux se retrouvant dans leur ville natale d'Alaska, alors que Tyler et Alyson Ronan tentent de percer les mystères de leur jeunesse, dix ans après la dernière fois qu'ils se sont vus.

Calling all goblins! (And duendes, Kobolde, gobelins…)



We’re thrilled to share that voiceover for Tell Me Why is now available in the following languages:

✨ French

✨ German

✨ Spanish (Latin America)

✨ Portuguese (Brazil) pic.twitter.com/yMogkx9rBI — Tell Me Why ????️‍⚧️ (@TellMeWhyGame) October 30, 2020

Le titre a beau avoir été développé en France, il ne proposait qu'un doublage anglais à son lancement. Mais Dontnod a œuvré dans l'ombre pour enregistrer des doublages français, allemand, espagnol (latino-américain) et portugais (brésilien), désormais disponibles via une mise à jour ! Et comme pour la VO, où August Aiden tenait ce rôle, tous les comédiens qui ont donné leur voix au personnage de Tyler sont transsexuels. En français, c'est le jeune Sohan Pague, notamment aperçu dans Skam, qui a été retenu.

Vous pouvez dès à présent vivre ou revivre l'histoire de Tell Me Why avec des voix françaises, si vous le désirez. Le jeu est disponible pour 29,99 € sur Amazon.fr, et sera bien évidemment jouable sur Xbox Series X et S dès le 10 novembre.