BON PLAN sur Tell Me Why : l'exclusivité Xbox de DON'T NOD de nouveau gratuite, ne la loupez pas !

Le premier épisode de Tell Me Why est gratuit depuis mars 2021, mais Dontnod (enfin, plutôt DON'T NOD maintenant) et Xbox Game Studios avaient carrément décidé d'offrir les 2 chapitres suivants pour le Mois des fiertés l'année dernière. Vous aviez manqué l'offre ? Réjouissez-vous, elle est de retour en juin 2022 !



À priori jusqu'au 30 juin, vous pouvez déverrouiller et conserver la version Xbox ou la version PC du jeu narratif via le Microsoft Store. Vous auriez tort de vous priver de récupérer gratuitement cette aventure poignante, qui met notamment en scène un personnage transgenre, d'où cette offre ponctuelle.

Tell Me Why est le dernier jeu d'aventure de DONTNOD Entertainment, le studio à l'origine de la populaire série des Life is Strange. Dans ce mystère intimiste, Tyler et Alyson Ronan, des jumeaux récemment réunis, se servent de leur lien surnaturel afin de dévoiler les souvenirs de leur enfance aimante, mais troublée. Situé dans une petite ville d'Alaska, Tell Me Why comprend des personnages réalistes, des thèmes adultes et des choix captivants. En invoquant les souvenirs du passé, vos choix affecteront la relation entre les jumeaux, détermineront la force de leur lien et traceront le cours de leurs vies.

Revivez le passé, découvrez la vérité et façonnez votre avenir.