BON PLAN amiibo : une figurine achetée, la deuxième à moitié prix !

Cela fait maintenant plusieurs années que les amiibo ont envahi nos boutiques. En plus d’être pratiques (les figurines permettent d’obtenir des bonus dans diverses productions), elles sont mignonnes... Ainsi, certaines personnes craquent pour ces petits produits pour les collectionner. Ils vous en manquent dans votre vitrine ? Eh bien voici un bon plan qui risque de vous faire craquer.





En ce moment à la Fnac, il est possible de se faire plaisir à petit prix. En effet, en achetant une figurine, la deuxième est à moitié prix ! Et comme vous allez le constater, il y a de tout pour se faire plaisir. Par exemple ? Kazuya de la licence Tekken, Ganondorf, Zelda et Link de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Sora de la franchise Kingdom Hearts, ou encore un duo de Xenoblade Chronicles 3. Envie de craquer ? C’est par ici que cela se passe :

Notez que vous avez jusqu’au 1er juillet 2024 pour en profiter. Allez-vous craquer ?