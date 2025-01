Dollhouse: Behind the Broken Mirror, enfin une date de sortie pour le jeu d'horreur et d'aventure

Après Dollhouse, l'éditeur SOEDESCO lancera prochainement une préquelle, Dollhouse: Behind the Broken Mirror, annoncée en mars dernier. Un jeu d'horreur et d'aventure à la première personne cette fois développé par Indigo Studios et Grindstone qui devait sortir l'année dernière, mais qui a été repoussé.

Cette semaine, les studios annoncent que la date de sortie de Dollhouse: Behind the Broken Mirror est fixée au 28 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cet épisode prendra place avant les évènements de Dollhouse et nous fera explorer l'esprit d'Eliza de Moor, une chanteuse prisonnière de son propre labyrinthe mental. Les joueurs devront, grâce à la médecine du Docteur Stern, explorer cet esprit et reconstituer le passé d'Eliza.

Vous pouvez déjà précommander Dollhouse: Behind the Broken Mirror à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.