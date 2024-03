Dollhouse: Behind the Broken Mirror, une préquelle au jeu d'horreur annoncée en vidéo

Le développeur Creazn Studio et l'éditeur SOEDESCO avaient lancé en 2019 Dollhouse, un jeu d'horreur narratif plutôt réussi suivant Marie, une détective qui tentait de rassembler les bribes de ses souvenirs dans une ambiance inspirée des films noirs. L'éditeur dévoile cette semaine un nouvel opus :

Dollhouse: Behind the Broken Mirror sera une préquelle, développée par Indigo Studios et Grindstone. Se déroulant donc avant les évènements du premier jeu, ce titre nous demandera d'explorer l'esprit d'Eliza de Moor, une chanteuse prisonnière dans son labyrinthe mental. Grâce à la médecine expérimentale du Doctor Stern (à base de drogues), nous pourrons donc naviguer dans sa tête et reconstituer son passé pour la sortir des ténèbres.

Dollhouse: Behind the Broken Mirror promet déjà d'être un jeu d'horreur narratif avec une histoire captivante, des énigmes à résoudre et une atmosphère inspirée des films noirs. Le titre est attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Dollhouse à partir de 10,25 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.