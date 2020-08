Genshin Impact se trouve une date de sortie précise sur PS4, un nouveau trailer scénaristique et une vidéo behind the scenes diffusés

Au début du mois, lors du dernier PlayStation State of Play, MiHoYo annonçait que son Action-RPG free-to-play Genshin Impact sortirait cet automne sur PS4. Depuis, c'est une date de sortie sur PC et mobiles qui a été donnée. À l'occasion de la gamescom 2020, nous avons à nouveau eu de ses nouvelles et elles sont très bonnes pour les membres de la communauté PlayStation qui l'attendent avec impatience.

En effet, Genshin Impact sortira également le 28 septembre prochain sur PS4, comme ça, pas de jaloux, tout le monde pourra partir explorer le monde de Teyvat au même moment. Dans un billet diffusé sur le PlayStation Blog à cette occasion, nous apprenons via le directeur technique du studio Zhenzhong Yi que le développement a commencé il y a plus de trois ans et demi, un sacré parcours, surtout qu'il s'agit du premier jeu de ce studio à sortir sur une console de Sony.

Histoire de marquer le coup, du contenu exclusif sera donc offert aux joueurs sur cette plateforme, à savoir l'Épée de descente et le Planeur de vent Ailes de la descente. D'autres petits plus devraient se débloquer au fil du jeu, mais ne sont pas explicités.

L'Épée de Descente est une arme impressionnante qui s'avérera utile dès le début de l'aventure. Non seulement elle peut infliger des dégâts supplémentaires aux adversaires à proximité, mais elle confère aussi des dégâts offensifs accrus une fois équipée sur le Voyageur, ce qui en fait l'arme idéale contre tout ennemi tenace que vous croiserez dès le départ. Ensuite, les Ailes de Descente, un élégant planeur exclusif. Ce planeur vous aidera à voyager plus rapidement par-delà les territoires et ennemis et atteindre des hauteurs qui vous seraient inaccessibles autrement. Le style du planeur Ailes de Descente sera disponible exclusivement pour les voyageurs sur PS4. Avec, vous pourrez pourfendre les ennemis et vous envoler vers les cieux avec classe !

Dans un communiqué, Zhenzhong Yi a également ajouté ceci :

Nous continuerons d'écouter ce que nos joueurs auront à dire et améliorer la version PS4, notamment sur la performance technique, pour une expérience de jeu fluide, en solo ou en multijoueur., le directeur technique de Genshin Impact. Beaucoup d'autres améliorations sont aussi en cours de développement. Une nouvelle version disponible bientôt viendra d'ailleurs optimiser le rendu graphique des personnages et les paysages.

Le studio met donc tout en œuvre pour nous en mettre plein la vue et continuer à améliorer Genshin Impact, nous n'allons clairement pas nous en plaindre. Une belle bande-annonce mettant principalement en scène la sœur du personnage principal (si nous le choisissons) a aussi été diffusée, laissant penser qu'elle lui fera obstacle à la fin de son voyage, à voir en début d'article en japonais et ci-dessous en anglais. Une vidéo behind the scenes revient de son côté sur le développement du jeu, pensez à activer les sous-titres !

Pour terminer, sachez que vous pouvez précommander un Pack de matériaux des débutants coûtant 10,99 € sur le PSN, des cartes pouvant être achetées sur Amazon ou la Fnac si besoin.