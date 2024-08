Genshin Impact annoncé sur Xbox avec une date de sortie

Même si miHoYo continue de multiplier les jeux, que ce soit avec Honkai: Star Rail ou Zenless Zone Zero tout récemment, le studio chinois continue de s'occuper de Genshin Impact, un jeu de rôle et d'action free-to-play lancé à l'origine en 2020. Le titre est disponible sur PC, iOS, Android, PlayStation 4 et PS5, mais il va s'inviter sur d'autres plateformes dans quelques mois.

Non, l'annonce du jeu ne concerne toujours pas la version Nintendo Switch, pourtant officialisée en 2020 et qui était toujours en développement il y a deux ans. Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, miHoYo a annoncé l'arrivée de Genshin Impact sur Xbox Series X|S et Xbox One, avec une date de sortie fixée au 20 novembre 2024.

La bande-annonce ci-dessus se concentre surtout sur la nouvelle région de Natlan, qui sera introduite avec la mise à jour 5.0 le 28 août prochain, il y a fort à parier que les joueurs Xbox auront accès à tout le contenu déjà publié au lancement du jeu dans trois mois. Ce qui promet de très longues heures de jeu !