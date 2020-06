Twin Mirror : le format épisodique, c'est fini

Twin Mirror avait été annoncé comme une aventure épisodique en trois parties, un format que Dontnod Entertainment maîtrise bien depuis le succès des Life is Strange. Mais le projet a connu quelques déboires et évolutions, allant même jusqu'à changer totalement de direction artistique au cours de son développement. La nouvelle version du projet a d'ailleurs été montrée en vidéo pour la première fois lors du PC Gaming Show ce week-end.

Le studio français qui auto-éditera le jeu a cependant fait une révélation inattendue suite à la diffusion de cette bande-annonce : « initialement annoncé comme un jeu épisodique, Twin Mirror sortira en une seule expérience complète en 2020 ». Vous n'aurez donc pas à attendre la sortie des trois chapitres pour connaître le fin mot de l'histoire, qui ne devrait pas avoir trop changé sur le fond.

Suite à la mort tragique de son meilleur ami, Sam Higgs décide de revenir à Basswood, sa ville natale, pour lui rendre un dernier hommage. Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie Occidentale, qu'il pensait ne plus jamais revoir, renferme de sombres secrets. L'ancien journaliste d'investigation devra alors recourir à son esprit d'analyse hors du commun pour lever le voile sur les mystères planant sur la ville et ses habitants. Confronté à son passé, il sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches. À qui pourra-t-il accorder sa confiance ? Les facultés de déduction de Sam permettront au joueur de revivre ses souvenirs, de retracer la vérité, mais aussi d'analyser des scènes énigmatiques afin de percer à jour les secrets enfouis de Basswood. Chacun des choix auxquels sera confronté le joueur et chacune des informations qu'il collectera auront des répercussions sur l'enquête et sur l'histoire de Sam. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision – le joueur pourra façonner une expérience de jeu qui lui ressemble.

Twin Mirror est prévu pour la fin d'année 2020 sur PC via l'Epic Games Store, PS4 et Xbox One. Bandai Namco Games se chargera de la distribution des versions consoles.