Twin Mirror : le vinyle de la bande-son du jeu est disponible à la précommande

Le premier décembre dernier, la PlayStation 4, la Xbox One et l’Epic Games Store accueillaient la toute nouvelle production de Dontnod, Twin Mirror. Dans ce thriller psychologique, le joueur incarne Sam Higgs, un ancien journaliste d’investigation qui retourne dans sa ville natale, Basswood, après la mort de son meilleur ami. Grâce à son esprit unique, il devra résoudre les nombreux mystères dans la petite ville de Virginie-Occidentale. Bonne nouvelle pour les collectionneurs, la bande-son originale de Twin Mirror arrive en vinyle.

Ainsi, le fameux vinyle est disponible dès maintenant en précommande sur le site de Diggers Factory. Il vous coûtera 23,00 € et contient l’ensemble de la bande-son originale de Twin Mirror composée par David Wingo. Notez également que vous recevrez un code donnant accès à la version numérique de la bande-son de Twin Mirror si vous précommandez le vinyle. Vous aurez accès aux formats WAVE, MP3 et FLAC. Entre autres, le disque en lui-même pèse 180 g et le volet dépliant vous offrira un beau visuel ainsi qu’un mot suivi d’un entretien du compositeur. Ce dernier a notamment pris la parole en expliquant qu’il s’était senti intimidé au début, mais une fois qu’il a plongé dans l’histoire et les cinématiques du titre, tout est devenu plus clair.

Quand Dontnod m'a contacté pour composer la musique de Twin Mirror, ils ont vraiment insisté sur les aspects cinématographiques du jeu et de l'histoire, et ils voulaient que je l'aborde comme je le ferais avec un film. N'ayant jamais travaillé sur un jeu vidéo auparavant, je me suis d'abord senti intimidé, mais dès que j'ai lu le scénario et que j'ai commencé à recevoir des scènes, j'ai pu comprendre exactement ce qu'ils attendaient. Je suis très reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de travailler sur un projet aussi unique, et avec des créateurs aussi passionnés.

Voici plus en détail la liste des musiques composant la bande-son de Twin Mirror :

FACE A 1. Twin Mirror

2. You Don't Have To Do It Alone

3. Pulling Into Town

4. Joan and Sam

5. Basswood

6. Mind Palace

7. Anna

8. Drinking at the Bar

9. Morning After

10. Hotel Nightmare

11. Investigation

12. Joan FACE B 1. Hunted

2. Sam at Anna's

3. Twin

4. The Cove

5. Nightmare

6. Promontory

7. Dark Mirror

8. Waterfall

