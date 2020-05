Twin Mirror n'est pas mort, mais le jeu de Dontnod pourrait avoir bien changé

Vous vous souvenez de Twin Mirror ? Mais si, le nouveau jeu épisodique de Dontnod Entertainment avec un détective partiellement amnésique, un palais mental et une voix intérieure maléfique.

Hello everyone, it’s been a while! We're so excited! The whole team is working hard on #TwinMirror and... we are now ready to tell you more about the game.

Stay tuned for more news real soon! pic.twitter.com/wOjNpnodfI — Twin Mirror (@TwinMirrorGame) May 19, 2020

Après une dernière bande-annonce à la Paris Games Week 2018, Bandai Namco Games avait annoncé son report à 2020. Depuis, silence radio, alors que Dontnod a depuis révélé Tell Me Why, bien parti pour sortir avant Twin Mirror. Si le jeu vous intéresse, rassurez-vous, il n'est pas mort.

Les développeurs français ont réactivé les réseaux sociaux pour annoncer que les équipes travaillent dur, et qu'elles sont surtout prêtes à en montrer plus. Nous avons visiblement rendez-vous très bientôt pour davantage d'informations. Devons-nous attendre un évènement en ligne d'un constructeur voire de Bandai Namco Games ? Y aura-t-il des versions PS5 et Xbox Series X en plus des éditions PC, PS4 et Xbox One déjà prévues ? Le projet a-t-il changé en un an ?

Pour ce dernier point, il semblerait, car l'éditeur a pris soin de supprimer toutes les bandes-annonces des chaînes YouTube officielles (sauf une), les réseaux sociaux ont été partiellement vidés et le site officiel réduit à son minimum. Tout est donc possible pour le retour médiatique de Twin Mirror, et les amoureux des jeux narratifs de Dontnod ont de quoi être curieux.

