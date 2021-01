Dontnod : Tencent investit 30 millions d'euros dans le studio français

Tencent possède des actions majoritaires ou minoritaires d'un tas de studios de jeux vidéo, que ce soit Riot Games, Ubisoft, Activision-Blizzard ou encore Klei Entertainment, et le géant chinois s'attaque désormais à Dontnod Entertainment, connu pour Remember Me, Life is Strange, Vampyr, Twin Mirror et Tell Me Why.

Tencent vient en effet d'investir 30 millions d'euros dans Dontnod Entertainment, afin d'aider le studio français à développer et éditer ses futurs jeux. Au final, cet investissement minoritaire devrait augmenter le capital de Dontnod de 40 millions d'euros. Oskar Guilbert, président-directeur général du studio français, déclare :

Nous sommes ravis d'accueillir Tencent en tant qu'investisseur de Dontnod. C'est une véritable expression de confiance de la part d'un leader du jeu en ligne, qui est à l'origine de nombreuses réussites et qui a investi dans plusieurs sociétés leaders de l'industrie du jeu vidéo. Grâce à ce partenariat, Dontnod est parfaitement positionné pour profiter des différents relais de croissance de l'industrie du jeu vidéo, notamment en Chine et sur les plateformes mobiles, en coopération avec un leader de l'industrie. L'augmentation de capital annoncée aujourd'hui va nous permettre d'améliorer et d'accélérer le déploiement de notre plan de développement, qui vise à valoriser davantage nos créations originales en auto-éditant davantage de jeux.

Grâce cet argent apporté par Tencent, Dontnod va donc pouvoir se faire plaisir à l'avenir, et le géant chinois pourra de son côté placer un représentant au conseil d'administration.