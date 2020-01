PlatinumGames : le géant chinois Tencent investit dans le studio japonais et veut éditer ses jeux en indépendance

Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo à l'international, vous connaissez forcément Tencent, l'éditeur chinois qui fait un tabac sur les mobiles et s'est récemment fait remarquer en distribuant la Switch en Chine aux côtés de Nintendo.



La riche société vient encore de réaliser un coup inattendu en investissant dans PlatinumGames, le studio japonais dirigé par Kenichi Sato. Connu pour ses jeux aux combats nerveux, comme Metal Gear Rising: Revengeance ou NieR: Automata, il est actuellement à l'œuvre sur Bayonetta 3 et Babylon's Fall, et cet apport financier ne devrait pas bousculer ses plans pour ces deux titres. En revanche, PlatinumGames pourrait en profiter pour collaborer avec Tencent sur de futurs projets, étendre sa présence sur le marché chinois, et même commencer à jouer les éditeurs sur certaines de ses propres productions.

Astral Chain 44,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 44,99€. Nous aimerions annoncer que nous avons reçu un investissement en capital de Tencent Holdings Limited comme base d'un partenariat. Ce partenariat n'a aucun effet sur l'indépendance de notre entreprise et nous poursuivrons nos activités dans le cadre de notre structure d'entreprise actuelle. Nous espérons utiliser ce capital pour renforcer notre fondation commerciale et passer du développement de jeux à l'exploration de l'auto-édition. Nous espérons également que ce partenariat peut nous donner une perspective mondiale plus large, tout en créant des jeux de haute qualité qui restent fidèles à notre nom. Merci comme toujours pour votre soutien continu, et soyez attentifs à ce que nous avons en développement.

Un jeu « indépendant » par PlatinumGames, ça vous tente ? Cela pourrait bien arriver dans les années qui viennent, après que l'équipe ait bouclier ses très attendus projets en cours.