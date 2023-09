PlatinumGames : une figure emblématique quitte le studio, faut-il craindre pour l'avenir de certains projets ?

Des créateurs de jeux vidéo quittant la société qu'ils ont en partie fondé, ce n'est pas si rare, mais cela laisse toujours un goût amer en bouche et la nouvelle du jour ne va sans doute pas plaire à une partie de la communauté gaming appréciant les productions de PlatinumGames. En effet, nous venons d'apprendre qu'Hideki Kamiya va quitter la société d'ici deux semaines... Le directeur de Bayonetta, puis scénariste sur tous les autres épisodes dont Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, et d'autres jeux comme The Wonderful 101 et Sol Cresta va donc voguer vers de nouveaux horizons, lui qui était également vice-président du studio.

Voici la traduction du communiqué diffusé par PlatinumGames :

Nous avons le regret d'annoncer que Hideki Kamiya quittera PlatinumGames le 12 octobre 2023. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ses idées créatives, son leadership et sa contribution à la croissance de PlatinumGames depuis notre création jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons qu’il continuera à réussir dans ses futurs projets en tant que créateur de jeux. Nous sommes impatients de voir l’industrie du jeu vidéo évoluer vers un meilleur endroit avec lui. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite !

Sur son compte Twitter personnel, Hideki Kamiya a partagé deux messages en anglais pour commenter cette annonce, ce qui est assez rare puisqu'il s'exprime en général uniquement en japonais sur la plateforme.

Comme annoncé sur le compte officiel X de PlatinumGames, je quitterai PlatinumGames le 12 octobre 2023. C'est arrivé après beaucoup de considérations basées sur mes propres convictions et ce n’était en aucun cas une décision facile à prendre. Cependant, je pense que c'est la meilleure issue possible. Je continuerai à créer à la manière de Hideki Kamiya. J'espère que vous garderez les yeux bien ouverts.

Hideki Kamiya était le directeur d'un jeu encore bien mystérieux baptisé Project G.G., qui pourrait donc souffrir de son départ s'il n'a pas déjà été annulé. De plus, dans une interview en décembre dernier auprès d'IGN, il exprimait son souhait de pitcher Bayonetta 4 et Bayonetta 5 au studio tout en déclarant que PlatinumGames pourrait bien en faire neuf au total. Autant dire qu'il devait avoir des projets d'intrigues pour la suite de la licence, qui ne se concrétiseront donc pas avec lui. Évidemment, nous imaginons mal qu'elle soit mise de côté pour autant.

Espérons juste que cela ne cache pas un changement de direction interne au studio avec lequel il n'aurait pas été d'accord, qui avait exprimé son souhait de se tourner vers les jeux service, même si l'échec cuisant de Babylon's Fall a dû lui apprendre quelques leçons.

