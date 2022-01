PlatinumGames : le président Kenichi Sato quitte son poste, un remplaçant logique désigné

PlatinumGames opère d'Osaka depuis 2007, lui qui a été fondé par des créateurs de renom comme Shinji Mikami, Atsushi Inaba, Hideki Kamiya et Tatsuya Minami. Ce dernier a d'ailleurs dirigé l'équipe jusqu'en mars 2016, avant d'être remplacé par le producteur exécutif Kenichi Sato.

Toutes les bonnes choses ont une fin, et le studio qui planche actuellement sur Sol Cresta, Babylon's Fall et Bayonetta 3 va voir du changement à sa tête. Kenichi Sato vient en effet d'annoncer qu'il quittait son poste de président en ce début d'année 2022, pour devenir un simple conseiller de luxe. Il a été remplacé immédiatement par son ancien vice-président, Atsushi Inaba, qui aura la charge de mener le navire pour les années à venir.

Salut, c'est Kenichi Sato. Je vous souhaite à tous un agréable début d'année.

2022 vient de commencer, mais il y a quelque chose que j'aimerais partager avec tout le monde.

À la fin de l'année dernière, j'ai démissionné de mon poste de PDG et président de PlatinumGames et j'ai désigné le vice-président Atsushi Inaba comme mon successeur.

J'ai commencé en tant que président de PlatinumGames en avril 2016 dans le but de redonner le sourire à tous nos fans du monde entier. Après avoir formé un partenariat avec Tencent en décembre 2019, j'ai ouvert un nouveau bureau à Tokyo pour élargir notre équipe de développement, et j'ai finalement pu lancer nos premières entreprises d'auto-édition, ce qui était un rêve de l'entreprise depuis longtemps, sur la durée. Actuellement, je pense que PlatinumGames est prêt à aller de l'avant vers des formes de jeu plus innovantes, et le moment est donc meilleur que jamais pour laisser les rênes à Inaba, qui a dirigé l'initiative de développer la production créative de l'entreprise depuis de nombreuses années maintenant.

À l'avenir, je serai toujours impliqué dans l'entreprise en tant que conseiller, offrant mon aide en cas de besoin. Je tiens à remercier sincèrement tout le monde pour tout le soutien dont ils ont fait preuve au cours de mes cinq ans et huit mois en tant que président, et j'espère que tous nos fans continueront leur soutien envers PlatinumGames sous sa nouvelle direction.

Kenichi Sato, conseiller PlatinumGames

Depuis cette année, j'occupe le poste de PDG et président de PlatinumGames. Je trouve que c'est un honneur de me voir confier ce poste et j'espère profiter de cette opportunité pour créer de nouveaux types de jeux qui renforceront ce que représente PlatinumGames.

J'apprécie votre soutien indéfectible.

Atsushi Inaba, PDG, président, directeur du studio