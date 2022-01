Teasé dès l'E3 2018, Babylon's Fall a vite attisé la curiosité des fans de beat'em all, il faut dire que le titre nous plonge dans un univers de fantasy et est développé par PlatinumGames, connu pour les Bayonetta, Vanquish ou encore Metal Gear Rising: Revengeance. Mais ici, il s'agit bien d'une expérience coopérative multijoueur.

Qu'importe si cela ne plait pas aux fans des précédents jeux solos du studio japonais, Babylon's Fall est en chemin, et il sera à l'heure. Quelques semaines seulement après avoir dévoilé la date de sortie lors des Game Awards 2021, l'éditeur Square Enix a organisé aujourd'hui un livestream et a notamment annoncé que Babylon's Fall est gold. Le développement principal est donc terminé, près de deux mois avant le lancement du jeu, mais le studio travaille déjà sur un patch day one.

Rendez-vous le 3 mars 2022 pour découvrir Babylon's Fall sur PC, PlayStation 4 et PS5, voire dès le 28 février prochain si vous optez pour la Digital Deluxe Edition. Le titre est disponible en précommande à 69,99 € à la Fnac.