TGA 2021 : Babylon's Fall, une date de sortie proche et un trailer de gameplay pour le nouveau PlatinumGames

Square Enix a perdu beaucoup de monde en route en annonçant que son Babylon's Fall serait pensé pour le multijoueur et nécessiterait d'ailleurs une connexion Internet pour la moindre de ses parties. Il a depuis tenté de montrer ses qualités et améliorer son concept à l'occasion de plusieurs phases de bêta, mais le public ne semble pas encore au rendez-vous.

Babylon's Fall doit tout de même aller de l'avant et c'est ce qu'il fait avec une bande-annonce de gameplay diffusée aux Game Awards 2021. L'Action-RPG coopératif jouable en solo ou jusqu'à 4 y dévoile davantage son univers articulé autour de la Tour de Babylone et ses mécaniques de combat dynamiques dont PlatinumGames a le secret.

Dans Babylon's Fall, les joueurs incarnent un groupe de guerriers appelés « Sentinelles » raccordés à des appareils spéciaux du nom de « coffres de Gédéon » et se lancent dans une odyssée pour venir à bout de la gigantesque tour de Babylone, qui renferme quelque chose de grandiose. En plus de pouvoir équiper une arme dans chaque main, les personnages peuvent en outre tirer parti de la puissance de leur coffre de Gédéon pour en porter deux de plus, ce qui leur permet de combiner jusqu'à quatre armes à la fois. Les capacités des divers équipements apporteront des variations stratégiques infinies aux combats. Les graphismes de style « coup de pinceau » inédit créent un environnement de fantasy original doté d'une esthétique de peinture à l'huile médiévale.

Pour les curieux, sortez vos calendriers : la date de sortie de Babylon's Fall est au passage calée au 3 mars 2022 sur PC, PS4 et PS5, et même dès le 28 février pour les acheteurs de la Digital Deluxe Edition. Les développeurs promettent pour rappel d'étoffer l'expérience avec des modes, armes et éléments scénarisés gratuitement après cela.