E3 2021 : Babylon's Fall, version PS5, trailer de gameplay, coopération, fonctionnement en live service et bêta, tout sur le nouveau PlatinumGames

Babylon's Fall, ça vous dit quelque chose ? Mais si, le jeu d'action de PlatinumGames et Square Enix dévoilé à l'E3 2018 ! Il avait eu droit à un peu de gameplay lors d'un State of Play en décembre 2019, mettant en scène un héros aux pouvoirs magiques se battant avec une épée lévitant autour de lui. Mais concrètement, nous ne savions pas grand-chose de lui.

Mais il a comme annoncé fait son grand retour lors du Square Enix Presents Été 2021 de l'E3, avec une bande-annonce et quelques nouvelles. La vidéo en elle-même a montré davantage de ce système de combat dynamique, sur des thèmes musicaux lyriques, et a sans surprise confirmé l'arrivée d'une version PS5 en plus des éditions PS5 et PC déjà officialisées. Mais surtout, l'interview qui a suivi a mis en lumière la possibilité de jouer seul ou à plusieurs, un accessoire dénommé Gideon Coffin qui influera grandement sur la personnalisation de nos héros, des donjons à explorer pour récolter des ressources et équipements dans le style hack and slash, et surtout la promesse de contenu régulier façon live service.



Dans BABYLON'S FALL, les joueurs incarneront un groupe de guerriers appelés « Sentinels » raccordés à des appareils spéciaux du nom de « Gideon Coffin ». Ils se lanceront dans une odyssée pour venir à bout de la gigantesque tour de Babylone, qui renferme un legs grandiose. Capables de manier des armes des deux mains, les personnages pourront également tirer parti de la puissance de leur « Gideon Coffin » pour en porter deux de plus, ce qui leur permettra de combiner jusqu'à quatre armes à la fois. Les capacités des divers équipements apporteront des variations stratégiques infinies aux combats. Le style visuel unique, résultat de l'utilisation du « Brushwork Filter », créent un environnement de fantasy original doté d'une esthétique de peinture à l'huile médiévale. Une série de tests en bêta fermée seront organisés avant la sortie de BABYLON'S FALL. Les sessions seront divisées en trois phases proposant différents tests et de nouvelles plateformes seront ajoutées au fil de la progression de la bêta fermée. Tous les résultats et les retours des joueurs obtenus lors des tests de la bêta fermée seront consultés par les équipes de développement et serviront à améliorer la qualité de BABYLON'S FALL. Les personnes souhaitant y participer peuvent y accéder et obtenir plus d'informations en s'inscrivant à l'adresse www.babylonsfall.com/beta/. Un compte SQUARE ENIX et une connexion Internet seront requis pour participer.

Une bêta nous permettra donc d'essayer tout cela avant l'heure, et il est d'ores et déjà possible de s'y inscrire via le site officiel. Aucune date de sortie n'est encore avancée pour ce Babylon's Fall, mais il faudra à priori se montrer patient.