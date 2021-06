E3 2021 : The Great Ace Attorney Chronicles, les nouveautés de gameplay détaillées en vidéo et un trailer pour la forme

Pour l'E3 2021, Capcom ne nous a pas vraiment surpris en suivant à la lettre le programme qu'il nous avait donné. Nous avons donc évidemment eu des nouvelles de The Great Ace Attorney Chronicles, le portage sur Switch des deux jeux 3DS se déroulant à l'ère Meiji, The Great Ace Attorney: Adventures et The Great Ace Attorney 2: Resolve. Une bande-annonce a ainsi été diffusée pour nous mettre dans l'ambiance.

Les deux aventures de Ryunosuke Naruhodo en Angleterre avec en featuring Herlock Sholmes ont beau être déjà disponibles depuis des lustres au Japon, l'éditeur s'est dit bon de nous présenter les fonctionnalités inédites propres à ces jeux, à savoir la Dance of Deduction faisant justement intervenir ce Sherlock Holmes maison sur les scènes d'investigation et la Summation Examination lors des procès, où il faudra pointer les divergences d'arguments des jurés pour défendre la cause de notre client et ne pas qu'il soit jugé coupable. Vous pouvez voir le tout dans une vidéo adéquate ci-dessous.

The Great Ace Attorney Chronicles est attendu sur Switch le 27 juillet sur PS4, Switch et PC (Steam), uniquement au format numérique. Vous pouvez précommander votre clé sur Gamesplanet au prix de 35,99 €.