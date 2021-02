The Great Ace Attorney Chronicles sur consoles, une version Switch de Tales from the Borderlands et d'autres portages en fuite

Pour ne pas changer les bonnes habitudes, un organisme de classification vient visiblement encore de dévoiler des projets inédits avant leur officialisation. Gematsu a repéré plusieurs curieux noms chez le Taiwan Digital Game Rating Committee, de quoi nous donner un aperçu de quelques futures annonces.

Déjà, The Great Ace Attorney Chronicles a été évalué pour les PS4, Switch et PC. Il s'agit vraisemblablement d'un portage amélioré de The Great Ace Attorney et The Great Ace Attorney 2, les spin-offs de la saga Phoenix Wright sur 3DS se déroulant à la fin du XIXe siècle. Ils n'étaient sortis qu'au Japon en 2015 et 2017, vont-ils enfin être localisés en Occident à cette occasion ? L'existence de la compilation n'a en tout cas rien de surprenant, elle était déjà mentionnée dans l'énorme fuite du calendrier du Capcom pour une parution entre avril et juin, en bundle avec Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, ce qui tend encore une fois à confirmer le leak.

Plus surprenant, une version Switch de Tales from the Borderlands est aussi mentionnée. 2K Games a annoncé le retour de l'amusant titre de Telltale Games sur les plateformes numériques des PS4, Xbox One et PC pour ce 17 février, mais aucune arrivée sur l'eShop n'a été évoquée : il se pourrait donc qu'un portage soit bel et bien en chantier. À part ça, le TDGRC liste une version PS5 native de Genshin Impact, une version Switch de Secret Neighbor, et également une version Switch de SnowRunner. Comme toujours, il n'y a pas de fumée sans feu, et tous ces projets ont désormais plus de chances d'être dévoilés d'ici peu que jamais révélés.

