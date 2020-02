SnowRunner: A MudRunner Game, une date de sortie et une bande-annonce pleine de casse

Saber Interactive avait séduit les amateurs de simulation et de gros camions avec Spintires: MudRunner, un jeu de pilotage basé sur la traversée d'environnements boueux.

Sa suite spirituelle a un temps été appelée MudRunner 2, mais c'est bien sous le titre de SnowRunner: A MudRunner Game qu'elle arrivera prochainement sur PS4, Xbox One et PC via l'Epic Games Store. Au programme, une quarantaine de véhicules de marques comme Western Star, Ford ou Chevrolet, un moteur graphique et une physique améliorés au service de larges environnements inédits, une prédominance du givre et de la glace dans les décors, et des améliorations et accessoires inédits : tuba d’échappement, chaînes à neige, pare-chocs, suspensions hautes, projecteurs et bien plus.

L'expérience sera jouable seul ou en coopération jusqu'à quatre en temps réel, et sera compatible avec les mods sur PC dès le lancement, et un peu plus tard sur console. D'ailleurs, à quand la disponibilité de SnowRunner ? C'est la réponse à laquelle répond Focus Home Interactive aujourd'hui avec une bande-annonce : la date de sortie est maintenant calée au 28 avril 2020, en version classique ou Premium Edition avec le Season Pass.