Game of Thrones: Kingsroad, le jeu de rôle et d'action dévoile sa date de sortie en vidéo

Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, Game of Thrones: Kingsroad avait fait sensation avec une sympathique bande-annonce, mais le titre n'était alors annoncé que sur mobiles. Heureusement, Warner Bros. Interactive et Netmarble ont depuis dévoilé que le jeu de rôle, d'action et d'aventure sortira également sur PC, il dévoile aujourd'hui sa date de sortie en vidéo :

Game of Thrones: Kingsroad sera disponible le 21 mai 2025 sur mobiles et PC via Steam, l'Epic Games Store et le Windows Launcher. Un lancement qui concernera l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie et le Moyen-Orient, les joueurs d'Asie devront patienter un peu plus avant de mettre les mains sur le titre. Il est déjà possible de se préinscrire sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android), ou d'acheter un Pack Fondateur sur Steam, qui inclut un accès anticipé pour y jouer dès maintenant et des contenus exclusifs.

Game of Thrones: Kingsroad se base sur la série de HBO (elle-même adaptée des romans de George R. R. Martin) et permettra d'explorer les sept royaumes de Westeros en croisant des personnages familiers. D'ici la sortie, vous pouvez retrouver l'intégrale des huit saisons de la série à partir de 94,94 € sur Amazon et Fnac.