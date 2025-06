Game of Thrones: War for Westeros, un nouveau jeu dévoilé, il va ravir les fans

Depuis son adaptation en série live action par HBO, Game of Thrones est toujours très populaire et c'est d'ailleurs sur ces épisodes que se basera le nouveau jeu de PlaySide, dévoilé en vidéo lors du Summer Game Fest. Nous retrouverons même les visages des acteurs de la série HBO :

Game of Thrones: War for Westeros sera un jeu de stratégie en temps réel, ou RTS pour les intimes, qui nous permettra de commander les maisons principales de cet univers fictif, tout en créant des alliances... ou en poignardant d'anciens alliés dans le dos. Nous retrouverons évidemment les maisons Stark, Lannister et Tragaryen, mais également le Roi de la nuit avec des héros et des mécaniques uniques. Il sera possible de revivre les batailles marquantes de la série, en solo ou en multijoueur.

Game of Thrones: War for Westeros est attendu en 2026, sur PC uniquement.