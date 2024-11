Tomb Raider : une star de Game of Thrones pour jouer Lara Croft dans la série d'Amazon ?

La franchise Tomb Raider est peut-être à l'arrêt depuis six ans du côté des jeux vidéo, mais d'autres médias mettent en scène l'aventurière anglaise. Nous avons récemment eu droit à une série d'animation sur Netflix, pas fameuse mais quand même renouvelée pour une seconde saison, tandis que de son côté, Amazon prépare une série en live action.

Le projet est très attendu, car c'est Phoebe Waller-Bridge qui produit et scénarise cette série, une actrice connue pour son rôle dans Fleabag, mais également dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Cependant, Phoebe Waller-Bridge va rester derrière la caméra, il faut donc une autre actrice pour jouer l'exploratrice britannique. D'après les informations de Deadline, Sophie Turner serait en discussion pour incarner Lara Croft dans la série live action d'Amazon Prime Video. Surtout connue pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones, l'actrice originaire de Northampton a également incarné Jean Grey dans deux films X-Men et occupe le rôle-titre dans Joan, une mini-série anglaise diffusée cette année.

Toujours d'après Deadline, Sophie Turner aurait effectué des tests face à Lucy Boynton (Sing Street, Bohemian Rhapsody), mais c'est bien la première actrice qui devrait obtenir le rôle de Lara Croft et ainsi succéder à Angelina Jolie et Alicia Vikander. Contacté par Deadline, Amazon MGM Studios n'a pas commenté la rumeur, mais le média spécialisé dans les films et séries a très souvent d'excellentes sources pour ce genre d'informations.

Pour rappel, Crystal Dynamics développe actuellement un nouveau jeu vidéo Tomb Raider, des détails ont fuité il y a quelques mois.