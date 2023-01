Tomb Raider : une série live-action produite par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) en projet chez Amazon Prime Video !

Bien qu'il faille attendre quelque temps avant le prochain jeu Tomb Raider, édité par Amazon Games, la franchise devrait revenir avant cela avec une série animée produite pour Netflix, faisant le lien entre la dernière trilogie et les premiers titres. De quoi oublier des aventures en live-action pour Lara Croft ? Pas si sûr.

Image issue d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

Alors que la MGM, société désormais filiale d'Amazon, n'avait pas renouvelé son contrat pour les droits de Tomb Raider, le nécessaire a visiblement été fait, mais pas pour donner suite à l'histoire débutée par Alicia Vikander. Amazon vient en effet de lancer la préproduction d'une série en prises de vue réelles basée sur la licence ! Elle devrait se destiner à Prime Video, mais n'est encore qu'en projet, et il faudra bien évidemment attendre de longues années avant d'être sûr qu'elle aura bien lieu. Une scénariste et productrice a malgré tout déjà été nommée pour la chapeauter : Phoebe Waller-Bridge, autrice chevronnée devenue célèbre pour l'interprétation du personnage principal de sa série Fleabag. Elle est actuellement sous contrat avec Amazon pour produire de nouveaux projets, dont Sign Here, basé sur les livres de Claudia Lux.

Même si Phoebe Waller-Bridge jouera les aventurières dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, elle ne devrait cependant pas incarner Lara Croft : il est en revanche encore bien trop tôt pour savoir qui tiendrait ce rôle. Le projet est aussi produit par Ryan Andolina et Amanda Greenblatt pour Amazon Studios, et Dmitri M. Johnson pour dj2 company.