Tomb Raider : Amazon Games éditera le prochain jeu de Crystal Dynamics

Il y a maintenant près de deux ans, Crystal Dynamics officialisait le développement d'un nouveau jeu vidéo Tomb Raider, avec une héroïne plus adulte et sans doute sans trop de liens avec la dernière trilogie en date. Le studio précisait à l'époque qu'il fallait être patient, mais depuis, il s'est passé par mal de choses.

Ce futur Tomb Raider avait refait parler de lui en avril dernier, Crystal Dynamics annonçant alors que le développement ne faisait que commencer, à l'aide de l'Unreal Engine 5 d'Epic Games. Mais un mois plus tard, coup de tonnerre, Square Enix annonçait qu'il vendait plusieurs de ses studios et franchises, dont Crystal Dynamics et Tomb Raider, à Embracer Group. Un sacré changement pour le développeur, mais voilà qu'il a trouvé un partenaire de renom pour assurer l'édition et la distribution de son jeu : Amazon Games. Dans un communiqué et sur les réseaux sociaux, Crystal Dynamics déclare :

Nous sommes ravis d'annoncer que Crystal Dynamics s'est associé à Amazon Games pour la prochaine entrée majeure de la série Tomb Raider, qui poursuivra la saga de Lara Croft dans une aventure solo narrative multiplateforme. Amazon Games prendra en charge et publiera le jeu dans le monde entier !

Le développeur donne au passage quelques informations sur ce futur jeu, en restant évidemment très évasif :

Il comprend tous les éléments qui ont fait de Tomb Raider l'une des franchises les plus vénérées du jeu, donnant aux joueurs le contrôle de l'héroïne confiante et multidimensionnelle Lara Croft dans un environnement qui récompense l'exploration et la recherche créative, avec des énigmes complexes à résoudre, et une grande variété d'ennemis à affronter et à vaincre.

Scot Amos, directeur de Crystal Dynamics, vante quant à lui sa relation avec Amazon Games, qui partage « la même vision créative et les valeurs de Lara Croft » que son studio. Une collaboration qui devrait rassurer les fans quant à l'avenir de la franchise, même s'il faudra encore attendre un moment avant de découvrir ce prochain Tomb Raider. D'ici là, vous pouvez retrouver le reboot de 2013 en Survival Edition à 15,99 € sur Gamesplanet.

