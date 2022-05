Embracer Group : Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Square Enix Montréal et leurs licences dont Tomb Raider rachetés par l'ogre européen !

Vous commencerez bien la semaine et le mois par une nouvelle qui a de quoi étonner ? Il y a de quoi tant ce que nous venons d'apprendre est une surprise. Embracer Group, le géant suédois qui rachète des sociétés comme s'il faisait ses courses, vient d'annoncer ses nouvelles acquisitions, à savoir trois studios qui appartenaient jusqu'à présent à Square Enix, ainsi que le catalogue de licences allant avec, dont de grands noms du jeu vidéo. Les heureux élus sont donc Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal, soit une bonne partie des studios occidentaux que possédait la firme japonaise, comptant plus de 1 100 employés et des locaux répartis sur huit emplacements. Quant aux licences, Tomb Raider (dont un nouvel épisode est en développement), Deus Ex, Thief et Legacy of Kain changent donc de propriétaire, tout comme une cinquantaine d'autres jeux.

La somme déboursée s'élève à environ 300 millions de dollars en cash et l'acquisition ne sera finalisée qu'entre juillet et septembre 2022. Lars Wingefors, cofondateur et CEO d'Embracer Group s'est exprimé à la suite de l'annonce :

Nous sommes ravis d'accueillir ces studios dans le groupe Embracer. Nous reconnaissons les fantastiques propriétés intellectuelles, le talent créatif de classe mondiale et les antécédents d'excellence qui ont été démontrés à maintes reprises au cours des dernières décennies. Ce fut un grand plaisir de rencontrer les équipes de direction et de discuter des plans futurs sur la façon dont ils peuvent réaliser leurs ambitions et devenir une grande partie d'Embracer.

Du côté de Square Enix Europe and America, l'heure est aussi aux réjouissances visiblement, comme en témoignent ces quelques mots de son CEO Phil Rogers :

Embracer est le secret le mieux gardé du gaming : une collection massive et décentralisée d'entrepreneurs dont nous sommes ravis de faire partie aujourd'hui. C'est la solution idéale pour nos ambitions : créer des jeux de haute qualité, avec des personnes formidables, de manière durable, et développer nos franchises existantes vers leurs meilleures versions. Embracer nous permet de forger de nouveaux partenariats à travers tous les médias pour maximiser le potentiel de nos franchises et vivre nos rêves de faire du divertissement extraordinaire.

Lorsque la transaction sera finalisée, Embracer va ainsi devenir le premier en termes de nombre de développeurs aux États-Unis et numéro deux au Canada avec plus de 14 000 employés, dont 10 000 développeurs engagés, avec 124 studios internes. Le groupe a sur le feu pas moins de 230 jeux dont 30 AAA, nous aurons de quoi faire dans les années à venir.

Et, malheureusement, pas de nouveau Deus Ex à l'horizon pour le moment malgré ce qui a pu être rapporté par certains sur la Toile, mais il y a désormais de l'espoir vu l'intérêt porté à la saga, citée à plusieurs reprises. Eidos Montréal a tout de même plusieurs AAA en développement sous Unreal Engine 5 dont « à la fois les nouvelles versions de franchises bien-aimées et une propriété intellectuelle originale ».

Du côté de Square Enix, les licences comme Just Cause, Outriders et Life is Strange seront toujours publiées, en plus de tous ses titres japonais bien connus. Il est toutefois bon de noter que le communiqué de l'entreprise évoque comme raison de la vente une volonté « d'aller de l'avant avec des investissements dans des domaines tels que la blockchain, l'IA et le cloud ». Oui, rien de rassurant sur le premier point, l'éditeur ayant déjà évoqué les NFT par le passé...

En revanche, nous pouvons désormais sérieusement nous questionner sur l'avenir de Marvel's Avengers, qui était développé par Crystal Dynamics, dont les mois sont peut-être comptés... Vous pouvez d'ailleurs l'acheter pour seulement 16,34 € sur Amazon.

