Embracer Group c'est terminé, une grosse transformation pleinement détaillée

Depuis des mois maintenant, la situation financière d'Embracer Group n'est pas au beau fixe après des années de rachats compulsifs. Des licenciements, fermetures de studios et annulation de projet ont donc eu lieu. Pour remonter la barre, le groupe suédois a donc décidé de vendre Saber Interactive et Gearbox Entertainment, mais ce n'était que le sommet de l'iceberg. En effet, nous apprenons en ce début de semaine qu'Embracer Group va tout simplement cesser d'exister sous sa forme actuelle. C'est au détour d'un long communiqué de presse que tous les détails de sa transformation ont été présentés.

Ce qu'il faut principalement retenir, c'est qu'Embracer va donc se diviser en trois sociétés publiques distinctes, à savoir Asmodee, Coffee Stain & Friends et Middle-earth Enterprises & Friends. Oui, les noms de ces deux dernières peuvent prêter à sourire. Concrètement, Asmodee va récupérer tout ce qui concerne les jeux de plateau, de cartes (Star Wars: Unlimited) et les jeux vidéo qui en découlent avec pas moins de 23 studios et plus de 300 propriétés intellectuelles dans son portfolio (Le Seigneur des Anneaux, Marvel, Game of Thrones, Netflix, LEGO, Star Wars...).

Coffee Stain & Friends se concentrera sur l'édition et le développement de jeux vidéo variés sur consoles, PC et mobiles, que ce soit des live service et productions AA ou indépendantes. Deux segments principaux seront établis en son sein, un pour les titres premium et un autre pour les free-to-play. Dans le premier, nous retrouverons Coffee Stain, Ghost Ship, Tarsier, Tuxedo Labs, THQ Nordic et Amplifier Game Invest, avec plus de 200 licences dont Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown et Valheim. De l'autre, il y aura les moins connus Easybrain, Deca, CrazyLabs et Cryptic, avec des propriétés intellectuelles comme Sudoku.com, Blockudoku, Jigsaw Puzzle, Star Trek Online et Neverwinter Online.

Enfin, Middle-earth Enterprises & Friends regroupera les éléments les plus importants voués à développer et publier des AAA sur consoles et PC, avec en vedette les licences Le Seigneur des Anneaux et Tomb Raider. Les noms des studios en faisant partie vous sont sans doute d'ailleurs bien plus familiers, à savoir Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos-Montréal, Flying Wild Hog Studios, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios et 4A Games. Oui, les développeurs de Metro n'ont visiblement pas fini chez Beacon Interactive contrairement à ce que déclarait Matthew Karch lors du rachat de Saber Interactive... En plus des licences déjà évoquées, nous retrouvons également Dead Island, Killing Floor et Kingdom Come Deliverance, dont la suite vient d'être dévoilée. PLAION, Freemode et Dark Horse seront aussi placés sous le contrôle de cette société, qui servira de nouveau nom à Embracer Group du côté de la bourse, tandis que les parts des deux autres entités vont être distribuées en dividendes aux actionnaires.

Tout ce micmac financier devrait prendre 12 mois et se conclure en 2025. Parmi les points évoqués pour justifier cette restructuration, le plus intéressant est le fait que chaque société pourra ainsi optimiser sa structure financière et allouer les capitaux nécessaires à sa propre stratégie de croissance. Comme quoi, tout racheter et regrouper au sein d'un unique groupe était une belle erreur. Le PDG et fondateur d'Embracer Group, Lars Wingefors, va quant à lui continuer d'être le propriétaire des trois sociétés.

« Le conseil d'administration, en collaboration avec la direction exécutive, propose de transformer le groupe Embracer en trois sociétés cotées distinctes. Cette transformation est une étape importante dans la libération de la valeur actionnariale. Grâce à cette nouvelle structure, les trois entités pourront se concentrer sur l'exécution de leurs stratégies de base et tirer parti de leurs propres atouts, offrant ainsi des histoires de capitaux propres plus différenciées et plus distinctes aux actionnaires existants et nouveaux. Après une évaluation minutieuse de diverses alternatives stratégiques, nous sommes convaincus que cette décision profitera à toutes les parties prenantes et nous positionnera pour un succès continu à l'avenir », déclare Kicki Wallje-Lund, présidente du conseil d'administration d'Embracer Group. « Cette décision a été prise dans le but de libérer tout le potentiel de chaque équipe et de leur fournir leur propre leadership et leur propre direction stratégique. C'est le début d'un nouveau chapitre, un chapitre dont j'ai l'intention de continuer à faire partie en tant qu'actionnaire actif, engagé et solidaire des trois nouvelles entités, avec un horizon toujours vert. Cette évolution vers trois sociétés indépendantes renforce la vision d'Embracer consistant à soutenir les entrepreneurs et les créateurs avec une vision à long terme, leur permettant de continuer à offrir des expériences inoubliables aux joueurs et aux fans du monde entier », déclare Lars Wingefors, cofondateur et CEO d'Embracer Group.

Espérons que les nombreuses licences laissées dormantes suite aux différents rachats aient enfin une chance de briller dans les prochaines années grâce à cette transformation.

Si vous souhaitez vous procurer Kingdom Come: Deliverance Royal Edition, il est actuellement vendu 9,99€ chez Gamesplanet.