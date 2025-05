Encore du rififi chez Embracer Group et énormément de jeux attendus dans les mois à venir

Difficile de suivre ce qu'il se passe du côté d'Embracer Group depuis un bon moment maintenant tant les changements se suivent au sein de la société. Après une phase de rachats massive, ça a été la dégringolade avec des fermetures de studios, annulations de projets et des ventes pour éponger les dettes. C'est de cette manière que Gearbox Entertainment est passé chez Take-Two Interactive et que Saber Interactive est redevenu indépendant. En avril dernier, il avait été annoncé une séparation de ce qu'il reste du groupe en trois entités publiques baptisées Asmodee, Middle-earth Enterprises & Friends et Coffee Stain & Friends. Cette ce dernier qui nous intéresse principalement dans un premier temps.

Après la séparation avec Asmodee effectuée en février dernier, c'est au tour de la scission de Coffee Stain Group d'être au cœur du bilan d'Embracer, qui a précédemment vendu Easybrain pour éponger une partie de ses dettes. Oui, le nom a changé, ce qui n'est clairement pas plus mal. Elle sera complétée d'ici la fin d'année 2025 et ses parts seront distribuées auprès des actionnaires du groupe. Ce groupe aura à sa tête Anton Westbergh et consistera alors en plus de 250 développeurs et éditeurs incluant Coffee Stain, Ghost Ship, Tuxedo Labs et Amplifier Game Invest. Plus parlant pour les joueurs, Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Teardown, Valheim et Welcome to Bloxburg feront partie de ses licences.

Nous sommes très fiers de tout ce que nous avons construit au sein d'Embracer et reconnaissants du soutien et de la confiance que nous avons reçus au fil des ans. Aujourd'hui, devenir une société cotée en bourse est une expérience à la fois stimulante et, honnêtement, un peu intimidante, mais dans le bon sens du terme. L'industrie du jeu vidéo est plus compétitive que jamais, mais aussi plus gratifiante si l'on fait les choses correctement. Nous sommes convaincus que cette transition nous donne la clarté et le contrôle nécessaires pour mieux évoluer dans ce secteur, à notre façon. Nous pouvons désormais nous concentrer davantage sur ce que nous faisons le mieux : soutenir nos développeurs, rester proches de nos communautés et bâtir un avenir encore plus prometteur pour Coffee Stain. Anton Westbergh, cofondateur et CEO de Coffee Stain Coffee Stain Group possède des talents, des propriétés intellectuelles et des communautés incroyables. À ce jour, c'est la clé du succès. J'ai confiance en la stratégie et le leadership d'Anton et je vois une opportunité à long terme évidente dans l'attraction et la mise en place de partenariats avec des développeurs de jeux indépendants et des talents partageant les mêmes idées. Lars Wingefors, cofondateur et CEO d'Embracer

Il ne restera donc plus que Middle Earth & Friends, qui n'était finalement qu'un nom de travail. Ainsi, Embracer Group AB compte se faire connaître sous le nom de Fellowship Entertainment, toujours en référence au Seigneur des Anneaux... et comptera environ 6 000 employés à travers plus d'une trentaine de pays, répartis dans plus de 40 sociétés dont 4A Games, Aspyr Media, CrazyLabs, Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Dark Horse, Deca Games, Eidos-Montréal, Flying Wild Hog, Gunfire Games, Limited Run Games, Middle-earth Enterprises, Milestone, PLAION, Tarsier Studios, THQ Nordic, Tripwire Interactive, Vertigo Games et Warhorse Studios.

Outre le développement et l'édition de jeux, il est prévu du contenu transmédia avec ses licences, des comics, du merchandising, des films et de la distribution. Et en plus des œuvres de Tolkien, l'entreprise pourra compter sur plus de 300 licences, dont Kingdom Come Deliverance, Metro, Dead Island, Killing Floor, Darksiders, Remnant et Tomb Raider.

Pour ne rien arranger à tout ce gloubi-boulga, le principal investisseur Lars Wingefors AB va donc créer Embracer AB (sans le « Group »), qui continuera à supporter activement Asmodee Group, Coffee Stain Group et Fellowship Entertainment, ainsi que de potentielles autres entreprises.

Plus intéressant pour les joueurs, le bilan d'Embracer a mis en avant le fait que son année fiscale 2025/26 (se terminant le 31 mars 2026) verra la sortie de 76 jeux mêlant nouvelles licences, suites et remasters. Il y en aura pour tous les goûts. Voici une liste de projets ayant été cités :

Metal Eden ;

; Gothic 1 Remake ;

; REANIMAL ;

; Fellowship ;

; Wreckreation ;

; Nouveau jeu Bob l'Éponge ;

NORSE: Oath of Blood ;

; Deep Rock Galactic: Rogue Core ;

; Killing Floor 3 ;

; Marvel 1943: Rise of Hydra.

Un troisième AAA était à l'origine prévu en plus de ces deux derniers titres, mais une approche plus prudente a été prise, car ce mystérieux projet aurait à priori besoin de plus de temps pour être peaufiné et ne sortirait finalement que durant l'année fiscale suivante, soit 2026/27 (se terminant le 31 mars 2027). Le seul élément le concernant est qu'il est attendu de sa dynamique financière qu'elle ressemble à celle de Kingdom Come: Deliverance II. S'agira-t-il enfin des prochaines aventures de Lara Croft ? Notez que le jeu de Warhorse Studios a largement contribué aux solides performances du quatrième trimestre du groupe.

Pour les FY2026/27 et FY2027/28, dont d'ici le 31 mars 2028, ce sont 9 AAA qui sont prévus en excluant ceux financés par des partenaires, dont certains pourraient ne sortir que durant la FY2028/29, constituant dans tous les cas une cadence plus rapide de sortie. Si le prochain Darksiders teasé en août dernier fait partie de ses gros jeux, il va falloir se montrer très patient, de même pour Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

