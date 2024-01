Dawnwalker : un titre, un artwork et encore un ancien de chez CD Projekt pour le premier jeu de Rebel Wolves

Il y a presque deux ans naissait Rebel Wolves, un nouveau studio de développement fondé par des anciens de chez CD Projekt et dirigé par Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Witcher 3: Wild Hunt et second directeur de Cyberpunk 2077. Un studio polonais qui planche depuis sur un jeu de rôle dark fantasy AAA sous Unreal Engine 5.

Après une fuite, voilà que Rebel Wolves dévoile officiellement le nom de son premier jeu, qui sera Dawnwalker. Il faut pour l'instant se contenter d'un nom et d'un premier artwork mais, chose intéressante, lorsque Kurakasis a fait leaker le nom du jeu en fin d'année dernière, c'était Dawnwalker: Origins, qui pourrait donc être le premier volet d'une nouvelle saga.

Comme le rappelle Eurogamer, Konrad Tomaszkiewicz avait annoncé en interview que Dawnwalker sera « aussi gigantesque que The Witcher », avec « un plus grand nombre de quêtes », comparant le projet à Blood & Wine, l'impressionnante extension de The Witcher 3: Wild Hunt. De quoi faire rêver les fans, d'autant que tout récemment, le directeur créatif Mateusz Tomaszkiewicz a rejoint Rebel Wolves. Il avait assuré la réalisation de Gwent: The Witcher Card Game et Thronebreaker: The Witcher Tales et surtout le design des quêtes sur Cyberpunk 2077 et la dernière aventure de Geralt de Riv. Après un petit passage chez Riot Games pour travailler sur le MMO League of Legends, le voilà de nouveau avec ses anciens collègues polonais et son frère Konrad.

Cette présentation de Dawnwalker s'est donc faite à la hâte pour Rebel Wolves, il faudra sans doute attendre quelques mois encore avant d'avoir de nouveaux détails.