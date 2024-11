Embracer Group se débarrasse d'un énorme studio et éponge la majorité de ses dettes

Embracer Group est sur le point d'enfin sortir la tête de l'eau. Après une grosse crise de boulimie qui l'a incité à racheter tout et n'importe quoi en matière de studios d'édition et de développement, le géant suédois opère une restructuration depuis plusieurs mois. Cela passe par de très nombreux licenciements, mais également par des ventes. Embracer Group va prochainement disparaître et laisser place à trois entités, Asmodee, Coffee Stain & Friends et Middle-earth Enterprises & Friends, mais un studio ne fera pas partie du voyage.

Comme l'annonce la firme, Embracer va vendre Easybrain à Miniclip pour 12,9 milliards de couronnes suédoises, soit environ 1,2 milliard de dollars. Easybrain avait été racheté en 2021, en même temps que Gearbox Entertainment et Aspyr Media, il est spécialisé dans le développement de jeux mobiles qui rapportent gros, avec 12 millions de joueurs actifs. Easybrain va donc rejoindre Miniclip, qui était à l'origine une plateforme de jeux Flash et qui s'est reconverti dans les jeux mobiles. Tencent détient la majorité des actions de Miniclip, d'où cet énorme rachat.

Grâce à la vente d'Easybrain, Embracer Group va pouvoir enfin respirer. Comme l'explique la firme suédoise dans son communiqué, sa dette va passer de 13,2 milliards à 500 millions de couronnes suédoises. Il restera quand même la dette d'Asmodee à combler, 9,4 milliards de couronnes tout de même, mais sans elle, la trésorerie nette d'Embracer s'élèvera alors à 8,9 milliards de couronnes. La vente d'Easybrain sera normalement finalisée dans les premiers mois de l'année 2025, avant la division en plusieurs entités.

Si les jeux mobiles vous intéressent, vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.