RUMEUR sur Embracer Group : Eidos Montréal sur une licence originale et un nouveau Deus Ex, le studio Onoma fermé un mois après son changement de nom

Habitué des rachats onéreux, Embracer Group a surpris beaucoup de monde en annonçant l'acquisition de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal, ainsi que de leurs licences phares, auprès de Square Enix plus tôt cette année. Square Enix Montréal, spécialiste des jeux mobiles, paraissait en forme pour continuer sur sa lancée sous le nom de Studio Onoma, mais il en a finalement été décidé autrement.

Jason Schreier de Bloomberg rapporte en effet qu'Embracer Group a décidé de fermer Onoma un mois après l'officialisation de sa nouvelle identité, comme il l'a annoncé ce jour à l'occasion d'une réunion interne. Une partie de l'équipe sera transférée chez Eidos Montréal pour se concentrer sur des projets PC et consoles, mais l'avenir d'une partie de l'entité reste incertain.

Eidos Montréal aurait aussi vu ses projets recentrés, alors qu'un titre inspiré des « enfants sur des vélos » de Stranger Things ou Knights and Bikes aurait été annulé. Il se concentrerait sur une nouvelle licence à l'ambition revue à la baisse, un nouveau Deus Ex « très, très peu avancé », et même le co-développement du nouveau Fable, car oui, le studio montréalais aiderait bien Playground Games sur ce projet. Crystal Dynamics, qui planche au moins sur un prochain Tomb Raider, n'aurait pour le moment pas subi cette restructuration.

Espérons que tous les développeurs arrivent à retomber sur leur patte et que la qualité des futurs projets d'Eidos Montréal ne patisse pas trop de cette décision.