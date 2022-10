Square Enix Montréal : racheté par Embracer Group, le studio canadien change de nom et devient Onoma

Acheteur fou depuis plusieurs années, Embracer Group a frappé un gros coup cette année en récupérant Eidos Montréal, Crystal Dynamics et Square Enix Montréal ainsi que leurs licences phares des mains de Square Enix. Problème : Square Enix Montréal ne pourra logiquement plus garder le nom qu'il utilise depuis sa création en 2011.

Nous savons désormais sous quelle identité il œuvrera dans les années à venir : pas de fusion en vue, le studio canadien spécialisé dans les jeux mobiles devient Studio Onoma, ou Onoma tout court. Ce nom n'a à priori pas spécialement de signification, mais ses sonorités comme son logo arrondi en noir et blanc associé à des formes colorées sont censés rappeler l'approche humaine de la marque. Pour les passionnés de marketing, le processus derrière cette nouvelle identité visuelle a été expliqué sur le site officiel.

Notre force a toujours été notre capacité à évoluer et à nous adapter. Notre changement de marque en tant que Studio Onoma est une transformation de plus que nous sommes heureux et heureuses d'entreprendre.

Notre nouvelle identité de marque servira à chapeauter de multiples produits, programmes et initiatives, chacun ayant une personnalité distincte.

Nous avons créé la marque Studio Onoma pour qu'elle soit flexible et nous permette de nous projeter dans l'avenir, de rejoindre de multiples publics et de nous développer avec le marché.

Notre nom et notre identité visuelle ont peut-être changé, mais nous sommes toujours nous-mêmes : un studio qui favorise la créativité et l'innovation et qui priorise toujours les personnes avant les produits. (Seulement dans une version nouvelle et améliorée !)