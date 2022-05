Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain : Embracer veut des suites, des remakes, des remasters et des spin-offs

Cela ne vous a pas échappé, Embracer Group a racheté récemment plusieurs studios et franchises à Square Enix, à savoir Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal, et donc les licences Tomb Raider, Deus Ex, Thief ou encore Legacy of Kain. Et bien évidemment, ce rachat était au cœur des discussions lors du dernier bilan financier de l'entreprise.

Alors, que compte faire Embracer Group de toutes ces franchises ? Eh bien... tout. La firme explique qu'elle y voit « un gros potentiel, non seulement avec des suites, mais aussi des remakes, des remasters, des spin-offs et même des projets transmédia ». Vous vouliez le retour de ces licences ? Nous risquons de les voir sous tout un tas de formes dans les prochaines années, même s'il faudra attendre un moment avant de découvrir les premiers projets.

Pour rappel, un jeu Tomb Raider sous Unreal Engine 5 est déjà en développement chez Crystal Dynamics, et du côté du transmédia, la franchise a déjà eu droit à des films et une série d'animation est à venir sur Netflix. Croisons les doigts pour que Deus Ex, Thief et Legacy of Kain aient droit à un traitement similaire à l'avenir. Vous pouvez retrouver Deus Ex Collection avec quatre jeux à 26,39 € sur Gamesplanet.

