CINEMA : Deus Ex: Human Revolution, le script du film abandonné fait surface

Deus Ex: Human Revolution aura marqué le retour de la franchise sur ordinateurs et consoles en 2011. Un titre ambitieux et réussi, développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix, qui a eu droit à une suite, Deus Ex: Mankind Divided, et... c'est tout. La licence est aujourd'hui mise de côté, mais à l'époque, elle passionnait tout le monde, même les producteurs à Hollywood.

Car oui, une adaptation au cinéma de Deus Ex: Human Revolution était prévue, avec Scott Derrickson à la réalisation, lui qui avait déjà accouché de L'Exorcisme d'Emily Rose et Hellraiser V: Inferno. Mais voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu, le projet a trainé, et Scott Derrickson est parti réaliser Doctor Strange, excellent film du MCU, ce qui a définitivement arrêté la production. L'adaptation cinématographique de Deus Ex: Human Revolution est donc de l'histoire ancienne, mais elle refait parler d'elle ces derniers jours avec la publication d'extraits du script par USA Today.

Le film Deus Ex: Human Revolution était évidemment grandement basé sur le jeu vidéo éponyme, avec tout de même une énorme différence qui aurait fait grincer les dents des fans. Ce scénario, datant de 2014, se serait ouvert avec une citation d'Albert Einstein et nous aurait d'abord présenté Adam Jensen, un trentenaire charismatique et athlétique vivant dans un monde futuriste cyberpunk, où les augmentations cybernétiques seraient devenues de plus en plus populaires. Mais Adam tenant à son corps fait de chair et de muscles, aurait rejeté l'offre de son employeur Sarif Industries de lui poser des augmentations gratuitement. Comme dans le jeu, il aurait été en couple avec la Dr. Megan Reed et aurait assisté à une escalade de violence avec des attentats perpétrés par Pureté Absolue, des terroristes anti-augmentations attaquant régulièrement les installations de Sarif Industries. Nous aurions découvert plusieurs personnages comme David Sarif, mais aussi Yelena Fedorova, Jaron Namir et Lawrence Barrett, des mercenaires de Pureté Absolue attaquant les locaux d'Adam, non pas pour s'emparer du Typhoon, une arme hautement technologique conçue par Sarif, mais pour Daedalus, sans que le spectateur ne sache ce que c'est réellement.

Et c'est là que les joueurs auraient eu des sueurs froides : Adam Jensen alors blessé durant l'attaque, aurait appris que Megan Reed a été tuée lors de celle-ci, mais le héros s'en serait sort plutôt bien et aurait de lui-même demandé à avoir des augmentations cybernétiques pour venger la mort de sa compagne. Adieu la fameuse réplique « I never asked for this » ? Eh bien non, car plus tard dans le film, Adam aurait affronté Barrett, se faisant botter les fesses et se relevant comme un vrai héros en prononçant cette phrase culte, qui n'aurait donc ici eu aucun sens. Mais le fan service était visiblement bien présent. Autre élément un peu gênant, le film ne devait pas être Rated R (interdit aux moins de 14 ans non accompagnés d'un adulte aux États-Unis), forçant donc les scénaristes et le réalisateur à amoindrir la violence et la présence de sang à l'écran. Scott Kinney, en charge de recruter les scénaristes et qui a partagé le script, indique au passage que le casting n'a jamais réellement été au centre des discussions lors de la pré-production, mais il aurait bien vu Bradley Cooper en Adam Jensen et Stephen Lang (Don't Breath) en Barrett.

Le film Deus Ex: Human Revolution avait donc du potentiel, suivant les grandes lignes du jeu vidéo, accentuant l'importance de certains rôles comme celui de Tong Si Hung, patron du Hive, mais modifiant certains éléments cultes de l'intrigue. Nous n'aurons de toute façon jamais l'occasion de voir le résultat à l'écran. Si vous n'avez jamais fait le jeu, Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut est à 9,99 € chez Gamesplanet.