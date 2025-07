Meta : Une Offensive IA XXL, Acquisitions Stratégiques et Défis Permanents

Les deux dernières semaines ont été particulièrement actives pour Meta, le géant technologique dirigé par Mark Zuckerberg. Entre investissements massifs dans l'intelligence artificielle, recrutements de talents à prix fort et annonces majeures sur ses plateformes, l’entreprise affiche une stratégie offensive. Toutefois, des préoccupations subsistent, notamment sur les questions de confidentialité et de modération des contenus.

La Course à la Superintelligence : Des Centaines de Milliards et des Recrutements Chocs

Meta affiche désormais clairement ses ambitions en matière d’intelligence artificielle. Le 14 juillet 2025, Mark Zuckerberg a annoncé que l’entreprise investirait des "centaines de milliards" de dollars dans ce domaine. Cette orientation stratégique s’accompagne d’un vaste plan de recrutement destiné à attirer les meilleurs spécialistes du secteur.

Parmi les mouvements les plus marquants figure l’arrivée de Ruoming Pang, ancien responsable des modèles fondamentaux d’IA chez Apple. Attiré par une offre de plus de 200 millions de dollars répartis sur plusieurs années, il rejoint la nouvelle division Superintelligence de Meta, dédiée à la conception de systèmes d’intelligence artificielle générale.

Ce recrutement emblématique illustre une dynamique plus large : Meta multiplie les embauches de chercheurs en IA, notamment en provenance d’OpenAI, comme Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov ou Xiaohua Zhai, en leur proposant des conditions particulièrement avantageuses. Dans une véritable guerre des talents, l’entreprise entend bien s’imposer comme un acteur incontournable.

WhatsApp et Threads en Évolution : L'IA au Service de l'Entreprise et des Utilisateurs

Au-delà de la superintelligence, Meta poursuit le développement et l'intégration de l'IA dans ses produits phares, notamment pour les professionnels. Lors de la conférence Conversations 2025, Meta a présenté plusieurs évolutions destinées à améliorer les performances de WhatsApp Business, notamment :

L’extension des publicités cliquables vers WhatsApp ("Click to WhatsApp Ads") pour dynamiser l'engagement client.

L’automatisation des campagnes via la suite Meta Advantage+.

Le test d’un nouveau format publicitaire dans l’onglet Updates.

Un nouveau modèle tarifaire, effectif à partir de juillet 2025, basé sur la catégorie de message (marketing, utilitaire, service client).

L’expérimentation de messages vocaux automatisés et l’intégration d’agents IA dans plusieurs marchés.

De son côté, Threads poursuit son évolution en ajoutant des fonctionnalités comme la messagerie directe (DMs) et une nouvelle option de mise en avant baptisée highlight, introduite le 1er juillet 2025.



Ruoming Pang

Acquisitions Stratégiques et Avancées en IA Vocale

Pour renforcer ses capacités en intelligence artificielle, Meta ne se contente pas de recruter. L'entreprise a également procédé à une acquisition stratégique majeure : celle de PlayAI, une start-up spécialisée dans la synthèse vocale par intelligence artificielle. Son acquisition, finalisée ce 14 juillet, vise à améliorer les capacités de Meta en matière de voix générées par IA, que ce soit pour ses assistants, personnages virtuels ou objets connectés. L'équipe de PlayAI, dirigée par Johan Schalkwyk, ancien expert de Google dans ce domaine, sera intégrée au sein de Meta.

Défis Permanents : Confidentialité et Contentieux Juridiques

Malgré sa dynamique actuelle, Meta reste confrontée à des défis importants, notamment en matière de confidentialité des données. Plusieurs enquêtes récentes ont mis en lumière des inquiétudes concernant les paramètres par défaut de Meta AI. Un article du site spécialisé 9to5Mac (17 juin 2025) souligne que certaines conversations supposées privées peuvent être rendues publiques, sans notification claire à l’utilisateur, via la fonctionnalité Discover intégrée à l’IA. Le site Wired va dans le même sens, évoquant la publication d’extraits sensibles ou embarrassants dans un flux visible de tous. En France, le média BlogDigital alerte également sur le manque de clarté dans les options de confidentialité, pouvant exposer malgré eux les utilisateurs.

Sur le plan juridique, Mark Zuckerberg doit comparaître en personne comme témoin clé dans un procès de 8 milliards de dollars. Meta est accusée d’avoir exploité Facebook pour collecter des données personnelles sans le consentement des utilisateurs. L’audience principale, prévue ce 14 juillet, illustre les tensions persistantes autour de la protection des données personnelles.

Enfin, bien que ces critiques ne soient pas récentes, il est important de rappeler la prise de position d’Amnesty International à l’égard des nouvelles politiques de modération de Meta. L’ONG a mis en garde contre des changements susceptibles d’avoir des conséquences graves, pouvant même, selon ses termes, "alimenter davantage de violences de masse". Cette déclaration souligne la responsabilité croissante de l’entreprise dans la gestion des contenus diffusés sur ses plateformes.

Une Croissance Financière Solide au Milieu de l'Effervescence IA

Malgré les défis auxquels elle fait face, la performance financière de Meta demeure solide. L’action du groupe a progressé de 26 % depuis janvier 2025, traduisant une confiance soutenue des investisseurs. Cette dynamique est portée à la fois par des résultats trimestriels encourageants et par les investissements stratégiques dans l’intelligence artificielle.

Au premier trimestre 2025, Meta a enregistré un chiffre d’affaires de 42,31 milliards de dollars, en nette progression par rapport à l’année précédente. Sur cette période, les bénéfices nets se sont élevés à environ 12,5 milliards de dollars, confirmant la rentabilité du modèle économique, malgré les coûts croissants liés au développement de l’IA.

En conclusion ?

Un domaine reste toutefois étonnamment absent des priorités affichées par Meta ces dernières semaines : la réalité virtuelle, pourtant au cœur de sa stratégie ces dernières années. Si les lunettes connectées occupent désormais le devant de la scène technologique — et bénéficieront à terme des avancées en intelligence artificielle —, les casques VR, eux, semblent relégués à l’arrière-plan. Un choix qui interroge, même s’il pourrait n’être que temporaire.

Plus globalement, Meta se trouve à un carrefour stratégique où l’intelligence artificielle s’impose comme le principal levier d’innovation et de croissance. Reste à voir si l’entreprise parviendra à concilier cette accélération technologique avec les attentes en matière de confidentialité, de sécurité et de responsabilité sociale.

A suivre !