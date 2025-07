GORN 2 se lance sur PSVR 2, une grosse nouveauté disponible sur Meta Quest et SteamVR

GORN 2, des combats violents entre gladiateurs





Free Lives et Cortopia Studios ont lancé en avril dernier GORN 2, leur nouveau de combat avec des gladiateurs dans des arènes. Un jeu VR particulièrement sanglant et donc délirant, disponible sur Meta Quest et SteamVR, mais une version PlayStation VR 2 pour PS5 était également attendue. Elle se lance cette semaine en vidéo :

GORN 2 se lance sur PlayStation VR 2





GORN 2 est désormais disponible sur PSVR 2 au prix de 19,99 €, les deux jeux de la franchise sont regroupés dans un bundle affiché à 34,99 €. Voici une présentation de ce jeu de combat :

GORN 2 est la suite déjantée du simulateur de combats de gladiateurs en VR de Free Lives. Encore plus épique, débridé et démesuré qu'avant, avec de nouvelles armes à manier, de nouveaux pièges fourbes à déjouer et pléthore de nouveaux bonus qui vous donneront une force surnaturelle. Éclatez-vous avec les combats VR améliorés de GORN 2 face aux cinq fils du Dieu de l'Au-delà aux quatre coins des royaumes célestes, dans de si violents combats que vous vérifierez si votre casque n'est pas réellement ensanglanté. DEVENEZ UN VRAI GLADIATEUR SANGUINAIRE Lancez-vous dans de féroces combats de gladiateurs grâce à un système de combat entièrement basé sur la physique, en frappant ardemment vos ennemis grâce à 35 armes aussi uniques que dévastatrices… ainsi que de nombreux nouveaux ajouts monstrueux à l'arsenal de votre gladiateur. AFFRONTEZ DES ENNEMIS MYSTIQUES Parcourez nombre de royaumes peuplés des héros déchus du jeu d'origine. Vous affronterez les cinq fils des champions : des boss puissants prêts à vous lancer de nouveaux défis, même pour les vétérans les plus aguerris et les plus sanguinaires de l'arène. ENCORE PLUS DE TOUT GORN 2 va encore plus loin que GORN. Plus d'armes, d'ennemis, d'arènes, de pièges, de bonus, et surtout, de combats épiques hilarants. Si vous avez aimé le premier jeu, mais que vous avez un désir impérieux d’en avoir toujours plus, GORN 2 étanchera votre soif de sang. UNE VIOLENCE INFINIE Vous avez triomphé des cinq arènes ? Alors mettez-vous à l’épreuve du Mode sans fin avec ses assauts incessants, ou créez vos propres champs de bataille destructeurs en Mode personnalisé. Soyez créatif et massacrez vos adversaires de toutes les manières possibles et imaginables.

GORN 2 désormais compatible avec les mods sur PC et Meta Quest





Si vous jouez sur Meta Quest ou SteamVR, il y a aussi de la nouveauté. Les studios annoncent que GORN 2 est désormais compatible avec les mods, les joueurs peuvent se rendre sur mod.io afin de personnaliser leur jeu avec de nouvelles armes et armures et des environnements inédits. Le sabre laser est déjà très populaire !

Si vous n'êtes pas équipés, le pack Playstation VR 2 + Horizon Call of the Mountain est vendu 499,99 € sur Cdiscount.