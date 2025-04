GORN 2 : le jeu VR dévoile sa date de sortie, le PSVR 2 sera à la traîne

En février dernier, l'éditeur Devolver Digital et les développeurs Free Lives et Cortopia Studios dévoilaient GORN 2, suite de leur jeu d'action et de simulation de combats de gladiateurs. Un titre en réalité virtuelle attendu sur PC (SteamVR), PS5 (PlayStation VR 2) et Meta Quest, les studios ont dévoilé cette semaine la date de sortie.

GORN 2 sera disponible le 17 avril 2025 sur SteamVR, Meta Quest et... c'est tout. La version PSVR 2 sortira seulement cet été, les joueurs sur PS5 devront patienter un peu plus longtemps. Voici les points clés du jeu en réalité virtuelle :

Les combats extrêmement violents sont rendus fun par un moteur physique complètement outrageux. Décimez les rangs ennemis sans aucune vergogne à l’aide de pas moins de 35 armes dévastatrices, dont beaucoup sont inédites dans votre arsenal du bon petit gladiateur.

Arpentez une série de royaumes célestes peuplés des héros tombés au combat dans le premier épisode. Vous combattrez également les champions des cinq fils, de puissants boss qui vous poseront de nouveaux défis, surprenant même les guerriers les plus aguerris et assoiffés de sang.

GORN 2 est GORN, mais en version énervée. Plus d’armes, d’ennemis, d’arènes, de pièges, de bonus et de combats hilarants et parfaitement exagérés. Si vous aimez l’original, mais avez besoin d’une nouvelle dose de carnages tragicomiques, GORN 2 étanchera votre soif d’hémoglobine.

Vous avez bouclé les cinq arènes célestes ? Tentez votre chance contre d’inlassables hordes ennemies en mode Endless ou créez vos propres arènes de destruction en mode Custom. Faites preuve de créativité et trouvez sans cesse de nouvelles manières d’écraser vos adversaires, même (et surtout) les plus farfelues.

En attendant la sortie de GORN 2 sur SteamVR, Meta Quest 3S, Meta Quest 3, Meta Quest Pro et Meta Quest 2, vous pouvez acheter le Meta Quest 3S 128 Go avec Batman: Arkham Shadow et un essai de trois mois à Meta Quest+ contre 299,99 € sur Amazon et Fnac.