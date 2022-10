Do Not Open : la date de sortie du jeu d'horreur dévoilée, la version PlayStation VR annulée au profit du PSVR 2

L'éditeur Perp Games et le développeur Nox Noctis s'apprêtent à lancer Do Not Open sur PC et PlayStation 5 dans les prochains jours. Leur jeu d'horreur à la première personne façon escape room avec des énigmes générées de manière procédurale se fait attendre depuis des mois et les amateurs d'expériences terrifiantes vont pouvoir mettre les mains dessus prochainement.

La date de sortie de Do Not Open est fixée au 15 novembre 2022 sur PC et PS5. Une version PlayStation 4 verra également le jour, en début d'année prochaine. Surtout, le jeu d'horreur sera jouable en réalité virtuelle, mais seulement sur PS5 avec le PlayStation VR 2, en 2023, sans plus de précisions. Malheureusement, les développeurs ont décidé d'annuler la version PSVR pour PS4, préférant se concentrer sur « une version VR définitive » destinée au prochain casque de réalité virtuelle de Sony.

Voilà qui décevra sans doute les possesseurs du premier PlayStation VR qui ne comptaient pas craquer tout de suite pour le nouveau modèle, eux qui regrettent déjà la non-rétrocompatibilité des jeux PSVR sur PSVR 2. En attendant la sortie de Do Not Open le mois prochain, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.