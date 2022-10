Among Us VR : un trailer et une date de sortie imminente sur Meta Quest 2 pour le jeu multi très social

Annoncé aux Game Awards de l'année dernière, Among Us VR est une adaptation du grand classique - et addictif - en réalité virtuelle. Il aura donc fallu attendre la Meta Connect 2022 pour que Schell Games, Innersloth et Robot Teddy se décident à lâcher la date de sortie de ce titre aux vertus sociales comme l'entraide et la trahison pour faire au plus simple. À priori, cette version VR a été développée de zéro afin d'apporter une expérience immersive proche et différente à la fois de l'originale.

Dans la version 2D du jeu de déduction sociale à succès pour PC et consoles, les joueurs ont une vue descendante qui leur permet de voir leur environnement comme ils se déplacent à travers un vaisseau spatial, soit pour accomplir des tâches en tant que membres d'équipage, soit pour assassiner silencieusement des personnes en tant qu'imposteur. Mais dans Among Us VR, tout se passe du point de vue à la première personne, ce qui rend un peu plus difficile le fait de rester en vie ou de planifier vos éliminations. C'est une version fraîche et passionnante de l'expérience Among Us, et avec les joueurs qui se voient maintenant au niveau des yeux avec des corps en 3D, il y aura certainement des arguments hilarants lors de ces réunions d'urgence cruciales.

« C'était un défi amusant d'équilibrer les désirs de une base de fans existante avec les besoins des joueurs nouveaux dans le monde de Among Us », déclare Michal Ksiazkiewicz, directeur de Among Us VRDesign. « Dans les deux groupes, nous devions être conscients d'une autre division : les personnes qui découvrent le jeu en réalité virtuelle et celles qui le connaissent déjà. Heureusement, nous avons rapidement confirmé nos soupçons sur le fait qu'Among Us pourrait prospérer dans la réalité virtuelle, et ce fut un pur plaisir de trouver des moyens d'en tirer parti. 4 à 10 joueurs (notez que vous ne pouvez jouer qu'avec d'autres personnes qui ont la version VR). Les fans reconnaîtront également la disposition du niveau : montez à bord du Skeld II, une toute nouvelle version 3D du Skeld, l'une des cartes les plus populaires de Among Us.

« Bien que nous ayons reconstruit une carte bien connue, elle se joue différemment puisque vous n'avez pas la vue d'en haut et que vous devez être plus conscient de votre environnement », explique la productrice principale Jennifer Rabbitt. « En tant qu'imposteur, j'ai été pris en flagrant délit par l'ouverture de portes et quelqu'un marchant sur moi. Et en tant que membre d'équipage, vous devez vous assurer de toujours regarder par-dessus votre épaule ! »